Le volume du fret via les ports maritimes du Vietnam connaît une augmentation au cours des dix premiers mois de cette année. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le volume du fret via les ports maritimes du Vietnam a connu une augmentation au cours des dix premiers mois de cette année, s'élevant à plus de 624,559 millions de tonnes, soit une hausse de 3% en rythme annuel, selon un responsable de l'Administration maritime du Vietnam (VMA).

Plus précisément, le volume des marchandises exportées a légèrement diminué, d'environ 1%, tandis que celui de marchandises importées a enregistré une croissance d'environ 5%.

Entre janvier et septembre, le volume total des marchandises transitant par les ports maritimes a atteint près de 565 millions de tonnes, enregistrant une hausse de 3%. Le volume des marchandises exportées a baissé de 1% pour atteindre plus de 132 millions de tonnes, tandis que celui des marchandises importées a augmenté de 5% pour se chiffrer à plus de 165 millions de tonnes.

Le fret intérieur a également augmenté de 3%, atteignant plus de 264 millions de tonnes, tandis que le fret en transbordement s'est élevé à 2 millions de tonnes.

Déchargement de conteneurs au port de Cat La, à Ho Chi Minh Ville. Photo : VNA



Après plusieurs mois de baisse, plusieurs zones ont connu une augmentation annuelle du volume du fret, notamment Hô Chi Minh-Ville avec une hausse de 2,72%, Quang Ninh de 4,8% et Hai Phong de 0,8%.



Le volume de fret conteneurisé transitant par les ports maritimes au cours des dix premiers mois a diminué d'environ 3% pour s'établir à 20,29 millions d'EVP.

Les provinces de Dong Thap, Quy Nhon, Dong Nai et Nghe An ont enregistré une croissance comprise entre 10% et 68% du volume de fret conteneurisé. -VNA