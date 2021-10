Un formulaire et un certificat de vaccination en Allemagne. Photo d'illustration : AFP/VNA



Hanoï (VNA) – A l’heure actuelle, le Vietnam reconnaît temporairement les formulaires de certificats de vaccination ou de passeports vaccinaux de 72 pays et territoires qui ont été officiellement présentés par ces pays et territoires à son ministère des Affaires étrangères, selon la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang.



Lors de la conférence de presse périodique donnée en ligne le 21 octobre, elle a indiqué que les porteurs de ces documents seront autorisés à les utiliser directement au Vietnam et leur période de mise en quarantaine sera réduite à sept jours.



“Le ministère des Affaires étrangères discute également avec près de 80 partenaires de la reconnaissance mutuelle des certificats de vaccination ou des passeports vaccinaux. Actuellement, le certificat de vaccination fourni par le Vietnam a été reconnu par un certain nombre de pays”, a-t-elle annoncé, ajoutant que son ministère avait consulté les organes compétents et les localités sur la modification de procédures pour créer des conditions plus favorables aux entrées d’étrangers au service des objectifs de développement. -VNA