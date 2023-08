Les citoyens étrangers dont la plupart des Chinois sont de plus en plus nombreux utilisent le visa électronique pour entrer au Vietnam via la porte frontière internationale de Huu Nghi. Photo : VNA

Lang Son (VNA) – Les citoyens étrangers dont la plupart des Chinois sont de plus en plus nombreux utilisent le visa électronique pour entrer au Vietnam via la porte frontière internationale de Huu Nghi, province de Lang Son (Nord), selon les autorités provinciales.Depuis le 15 août jusqu’à présent, les gardes-frontières du poste-frontière international de Huu Nghi ont effectué des procédures auprès de plus de 440 citoyens étrangers, pour la plupart des Chinois.Le capitaine Trinh Van Bac, chef adjoint du poste de garde-frontière de la porte frontière internationale de Huu Nghi, a déclaré que les officiers et les soldats de l'unité appliquaient strictement les directives et instructions relatives à l'utilisation du visa électronique.