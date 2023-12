Les courses de crabes au village touristique de My Khanh suscitent l'enthousiasme de nombreux touristes. Photo : VNA

Can Tho (VNA) - Le Comité populaire municipal de Can Tho (Sud) a inscrit le village touristique de My Khanh dans le district de Phong Dien sur la liste de ses produits OCOP 4 étoiles (One Commune, One Product – A chaque commune son produit).Il s’agit également du premier produit touristique OCOP 4 étoiles du delta du Mékong.Selon son directeur Le Van Sang, avec cette reconnaissance, le village touristique de My Khanh est favorisé pour développer son rôle dans la préservation et la promotion des valeurs culturelles et artistiques typiques du Sud-Ouest.De même, ce titre devient une base pour améliorer les produits touristiques, contribuant ainsi au développement économique en zone rurale. À partir de là, l’image du tourisme de Can Tho en particulier et du delta du Mékong en général sera promue plus largement auprès des touristes, nationaux comme étrangers, a indiqué Le Van Sang.Créé en 1996, le village touristique de My Khanh est une destination touristique attrayante de Can Tho. Avec un campus de près de 30 hectares, ce lieu propose des activités de plus en plus diversifiées en matière de divertissement et de détente. Chaque année, il accueille des milliers de visiteurs.A cette occasion, le village touristique de My Khanh a inauguré un site de présentation et de vente de produits OCOP de Can Tho et du Sud-Ouest, outre la Semaine des spécialités OCOP et la Fête des "Spécialités du Sud-Ouest" 2024. Ces programmes se déroulent du 23 décembre 2023 au 1er janvier 2024, avec plus de 50 stands présentant des produits OCOP du delta du Mékong, des gâteaux traditionnels du Sud, des fruits locaux…Dans les temps à venir, le village touristique de My Khanh s'efforcera de répondre aux normes des produits OCOP 5 étoiles.-VNA