L’entrée du village de Cu Lân. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - Le village de Cu Lân, situé dans la commune de Lat, district de Lac Duong, province de Lâm Dông, est réputé pour son paysage poétique et paisible. À 22 km du centre-ville de Dà Lat, il attire les touristes pour sa culture et son architecture originale.



Le village, habité par les K’Ho, s’étend sur une superficie de plus de 30 ha. Il est situé dans une vallée entourée de forêts de pins et abritant les maisons sur pilotis typiques de l’ethnie.

Il se distingue clairement de la ville de Dà Lat, toujours trépidante et animée. Le village de Cu Lân conserve encore sa beauté sauvage et romantique, préservée des activités de production industrielle.

Le village de Cu Lân est plébiscité par ceux qui souhaitent vivre une expérience unique et éloignée du monde extérieur, appréciant la simplicité et la beauté de la montagne.

Les touristes peuvent camper ou s’adonner à l’équitation sur une prairie de 10.000 m², participer à des jeux de team building, naviguer sur la un lac naturel de 12.000 m² entouré de pins et de fleurs sauvages.

L'air pur, la température agréable et le vent frais permettent aux visiteurs de se ressourcer avant de flâner dans les environs du village sur des passerelles suspendues reliant différentes zones.

Un atelier de production d’alcool des K’Ho dans le village de Cu Lân. Photo : CVN





Au village de Cu Lân, les touristes peuvent découvrir la manière dont les K’Ho produisent de l’alcool, prendre des photos des maisons typiques des K’Ho et déguster des plats locaux tels que le Com lam (riz cuit dans un tube de bambou), du poulet ou du sanglier grillé.



Outre la visite du village de Cu Lân, les touristes peuvent également explorer de nombreux autres sites célèbres à proximité, tels que Ma Rung Lu Quan, une belle zone touristique naturelle nichée dans les forêts de pins verdoyants, découvrir la Vallée d’or, admirer de magnifiques paysages composés de vastes lacs et d’immenses forêts, notamment le lac AnKroet, le sommet Langbiang, ou encore la colline sacrée Phuc Duc. - CVN/VNA

Une maison sur pilotis des K’Ho. Photo : VNA Une maison sur pilotis des K’Ho. Photo : VNA