Phnom Penh (VNA) - Le groupe Medlatec a ouvert samedi 7 octobre une clinique au Cambodge dans l’espoir de fournir des services médicaux de haute qualité à la population locale du pays voisin.

Cérémonie de signature des accords de coopération entre Medlatec Cambodge et Mekong Clinic, RCRC et BIDC. Photo: VNA

L’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Huy Tang, a déclaré que la coopération entre les deux pays avait été encouragée dans divers domaines, dans lesquels la coopération en matière de santé joue toujours un rôle important et est de plus en plus renforcée.



Il a exprimé l’espoir que les autorités, les installations médicales et le personnel médical du Cambodge feront confiance et accompagneront Medlatec, créant ainsi des conditions favorables pour qu’elle puisse mener à bien sa mission de prendre soin de la santé de la population avec des services de haute qualité, contribuant ainsi au développement des services de santé de la capitale Phnom Penh ainsi que du Cambodge.

A cette occasion, le irecteur de Medlatec Cambodge, Nguyên Xuân Dinh, a fait don aux habitants de Phnom Penh 5.000 kits de tests d’une valeur de 55.000 dollars pour dépister et détecter précocement le cancer du foie.



Le responsable a également signé des accords de coopération stratégique avec trois partenaires, à savoir Mekong Clinic, RCRC et BIDC, dans l’espoir que la coopération entre les parties apportera plus de valeur aux soins de santé des fonctionnaires et employés des unités en particulier et à la santé de la population cambodgienne en général. – VNA