Hanoï (VNA) - En janvier, le Vietnam a accueilli plus de 1,5 million de visiteurs étrangers, soit une hausse de 10,3% par rapport au mois précédent et de 73,6% par rapport à la même période en 2023, selon l' Autorité nationale du tourisme Ce chiffre est le plus haut niveau déjà enregistré depuis la réouverture complète du Vietnam aux touristes étrangers à partir de mars 2022, soit l’équivalent du niveau connu en janvier 2019 lorsque le COVID-19 n'avait pas encore perturbé le tourisme mondial.C'est vraiment un bon signe pour l'industrie touristique vietnamienne, créant la motivation et la confiance nécessaires pour atteindre l'objectif d'accueillir 17 à 18 millions de visiteurs étrangers en 2024.La République de Corée a été le plus grand pourvoyeur de touristes au Vietnam en janvier, représentant 27,6% du nombre total des arrivées internationales, suivie par la Chine et Taïwan (Chine). Le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et la Russie ont été les principales sources de visiteurs européens.Par continent, le nombre de visiteurs asiatiques a légèrement augmenté par rapport au mois précédent, tandis que les touristes en provenance d’Amérique, d’Europe, d’Océanie et d’Afrique ont connu une croissance de 27,3%, de 26,6%, de 68,5% et de 35,2%, respectivement.Toujours selon l’Autorité nationale du tourisme, le nombre de touristes en provenance de marchés européens bénéficiaires de la politique vietnamienne d’exemption unilatérale de visa, a connu une bonne croissance en janvier. Cela montre ainsi l’efficacité de cette politique qui permet une extension du séjour temporaire de 15 jours à 45 jours. -VNA