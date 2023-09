Séance de travail entre une délégation de l'ambassade du Vietnam en Italie et les dirigeants de Fruitimprese. Photo: VNA Séance de travail entre une délégation de l'ambassade du Vietnam en Italie et les dirigeants de Fruitimprese. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Vietnam souhaite d’augmenter les exportations de fruits frais vers l’Italie, notamment en important des fruits frais, en particulier le fruit du dragon, le mangoustan, le litchi, les fruits de la passion, l'avocat, la mangue, la noix de coco..., a déclaré l'ambassadeur vietnamien en Italie, Duong Hai Hung.Lors d’une rencontre le 14 septembre avec le président de l'Association des importateurs et exportateurs italiens de fruits, légumes et agrumes (Fruitimprese), Marco Salvi, et le directeur général de Fruitimprese, Pietro Mauro, l'ambassadeur Duong Hai Hung a présenté les avantages des produits agricoles vietnamiens. L'ambassadeur a affirmé que le Vietnam est un fournisseur de produits agricoles de haute qualité et à faibles émissions.Selon Marco Salvi, le Vietnam et l'Italie sont tous dotés d'atouts dans le domaine agricole et entretiennent de bonnes relations commerciales. Il a souligné que toutes les initiatives de coopération bilatérale seront très bien accueillies et soutenues par Fruitimprese.Marco Salvi a déclaré que l'Italie importe beaucoup de noix de cajou du Vietnam, alors que l'Italie est à la fois un exportateur et un importateur majeur de fruits dans le monde. En 2022, l'Italie a importé pour 4,5 milliards d'euros (4,8 milliards de dollars) de produits végétaux et fruitiers, tandis que les importations en provenance du Vietnam ont encore un grand potentiel.Marco Salvi a proposé que dans un avenir immédiat, les deux parties discutent des mesures de promotion de l'import-export de fruits. La partie italienne pourrait fournir au Vietnam de nombreux fruits comme le kiwi, la poire, la pomme... ainsi que des machines agricoles. -VNA