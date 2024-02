Siège de l'Office des Nations Unies à Genève. Photo : un.org

Genève, 29 février (VNA) - L'ambassadeur Mai Phan Dung, représentant permanent du Vietnam auprès des Nations Unies (ONU), de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et d'autres organisations internationales à Genève, en Suisse, a présenté le 29 février ses lettres de créance à la directrice générale de l'Office des Nations Unies à Genève Tatiana Valovaya.Lors de sa rencontre avec la responsable de l'ONU, Mai Phan Dung a affirmé que le Vietnam serait toujours un membre actif et responsable des forums multilatéraux, en particulier l' ONU , grâce à des contributions efficaces et substantielles dans tous les domaines.Il a hautement apprécié le rôle de Tatiana Valovaya, la première femme à occuper le poste de directrice générale de l'Office des Nations Unies à Genève, et a remercié le bureau en général et la responsable en particulier pour avoir toujours créé des conditions favorables pour connecter et soutenir le Vietnam dans les relations diplomatiques multilatérales.Pour sa part, Tatiana Valovaya a félicité l'ambassadeur du Vietnam pour son nouveau poste à l'ONU, exprimant son appréciation pour le rôle du Vietnam et la coopération avec l'ONU en général ainsi que la coopération entre la mission permanente du Vietnam et son bureau en particulier dans de nombreux domaines, notamment le développement durable.Tatiana Valovaya a souligné que le Vietnam est toujours un partenaire de confiance, un membre actif et qu'il apporte de nombreuses contributions importantes à la mise en œuvre des missions de l'ONU, comme l'a affirmé le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, lors de sa rencontre avec le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, en marge de la 55e session de haut niveau du Conseil des droits de l'homme de l'ONU (UNHRC) le 26 février.Tatiana Valovaya a exprimé sa profonde impression du Vietnam et de son peuple lors de sa première visite au Vietnam en octobre 2023. La responsable a déclaré qu'elle souhaitait continuer à coopérer avec le Vietnam sur de nombreux autres projets dans les temps à venir.Mai Phan Dung a remercié Tatiana Valovaya pour ses bonnes évaluations et ses sentiments pour le Vietnam et a déclaré qu'il essaierait de continuer à promouvoir la coopération entre le Vietnam et l'ONU au cours de son mandat, en particulier lorsque le Vietnam sera membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU (CDHNU) pour le mandat 2023-2025 et qu'il se présentera aux élections de réélection comme membre du Conseil pour le mandat 2026-2028.- VNA