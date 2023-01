Le durian est l'un des produits vietnamiens exportés en Chine. Photo: VNA

Pékin (VNA) - L’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Sao Mai, a eu vendredi 13 janvier dans la ville chinoise de Tianjin une entrevue avec Chen Miner, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois et secrétaire du Comité municipal du Parti communiste chinois.



Appréciant la position importante de Tianjin dans la coopération bilatérale, le diplomate a suggéré aux deux parties de maintenir l’échange de délégations à tous les niveaux, avant d’inviter Chen Miner à effectuer une visite au Vietnam à un moment opportun.



L’ambassadeur Pham Sao Mai a suggéré de promouvoir la coopération bilatérale dans l’économie, le commerce, l’investissement, le tourisme, l’échanges entre les peuples.



Il a invité des entreprises réputées de Tianjin à venir s’implanter sur le long terme au Vietnam dans des domaines tels que la logistique maritime, la transformation des produits agricoles, les énergies renouvelables, etc.



L’ambassade du Vietnam en Chine promouvra son rôle de pont pour dynamiser la coopération intégrale entre les deux parties, a déclaré l’ambassadeur Pham Sao Mai.



De son côté, le secrétaire du Comité du Parti de Tianjin, Chen Miner a hautement apprécié les réalisations exceptionnelles du Vietnam en matière de développement socio-économique et d’amélioration du niveau de vie des gens en 2022.



Il s’est déclaré réjoui des évolutions positives des relations entre les deux Partis, deux pays et des localités vietnamiennes et chinoises ces dernières années.



Tianjin est prête à promouvoir ses atouts en tant que porte d’entrée du nord-est de la Chine, avec un grand système portuaire et des liaisons routières pratiques pour renforcer les relations de voisinage et d’amitié et de coopération intégrale Vietnam-Chine.



Dans le cadre de sa visite de travail à Tianjin, l’ambassadeur Pham Sao Mai a participé au Festival des fruits et de durian du Vietnam à Tianjin et a assisté à la cérémonie de signature des documents de coopération entre des entreprises des deux parties. Il a également visité le Centre international de logistique agricole HiGreen de Tianjin. -VNA