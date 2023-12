Hanoi (VNA) - Le président Vo Van Thuong a rencontré mardi, 12 décembre, à Hanoi, les représentants de près de 500 personnes sélectionnées pour assister à un programme de louange et d'hommage aux membres prestigieux des minorités ethniques à travers le pays en 2023.

Le président Vo Van Thuong et les représentants de près de 500 personnes sélectionnées pour assister à un programme de louange et d'hommage aux membres prestigieux des minorités ethniques à travers le pays en 2023. Photo : VNA

Saluant les exemples avancés et les personnalités réputées parmi les minorités ethniques, le président Vo Van Thuong a souligné que la construction et la promotion de la force d'une grande unité nationale constituent la voie stratégique du Parti. Le Parti et l'État veillent toujours et élaborent de nombreuses politiques pour prendre soin des habitants issus de toutes les ethnies, dont des programmes nationaux ciblés visant à améliorer la vie des minorités ethniques.



Le président a réitéré les grandes contributions des minorités ethniques à la glorieuse cause révolutionnaire du Parti et du peuple, tant au cours de la période de lutte pour l'indépendance, la liberté et l'unification nationale d’hier, ainsi que dans l’œuvre de construction et développement national d’aujourd'hui.

Photo : VNA

Il a également salué les personnalités prestigieuses des minorités ethniques qui ont toujours déployé des efforts inlassables et sont des pionniers dans la mise en œuvre des lignes directrices et des politiques du Parti et de l'État, notamment la réduction de la pauvreté, la construction d'une grande unité nationale, comme la contribution à maintenir, conserver et développer les valeurs culturelles typiques des nationalités.

Le président a demandé aux ministères, aux branches et aux localités de mettre en œuvre plus efficacement les politiques et programmes nationaux ciblés pour le développement socio-économique dans les zones de minorités ethniques. - VNA