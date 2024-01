Hanoï (VNA) - À l’approche du Nouvel An lunaire du Dragon 2024, le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, a accordé une interview à l’Agence Vietnamienne d’Information. Il a mis en exergue les résultats marquants de l’économie, de la diplomatie et de la lutte contre la corruption.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong. Photo : VNA/CVN

Monsieur le secrétaire général, pourriez-vous nous parler des réalisations importantes et marquantes du pays au cours de la première moitié du mandat 2021-2026 du Comité central du Parti (XIIIe exercice) ?



Nous savons tous qu’après le XIIIe Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), tenu début 2021, la situation mondiale et régionale a connu des évolutions rapides, compliquées et imprévisibles ; de nouveaux défis apparaissent plus souvent que prévu.

Avec une grande volonté et une forte détermination, et notamment en suivant l’esprit “Unanimité à tous les échelons”, le Comité central, le Politburo et le Secrétariat du Parti ont dirigé, guidé et organisé la mise en œuvre de manière drastique, synchrone et efficace de la Résolution du XIIIe Congrès du PCV. Notre pays a tenu bon pour surmonter de nombreux défis et difficultés, continuant d’obtenir des résultats importants, globaux et satisfaisants dans plusieurs domaines.

En trois ans de mise en œuvre de la Résolution du XIIIe Congrès du Parti, nous avons réussi à prévenir, lutter et maîtriser la pandémie de COVID-19, tout en promouvant le développement socio-économique ; à édifier une économie indépendante et autonome, associée à une intégration internationale de manière active, globale, profonde et efficace.

L’économie nationale continue d’être un point brillant ; la macroéconomie est fondamentalement stable, l’inflation, la dette publique et le déficit du budget de l’État sont contrôlés ; les principaux équilibres de l’économie sont garantis.

En 2021, la croissance économique a atteint 2,56%, alors que de nombreuses économies dans le monde connaissaient une croissance en berne. En 2022, elle a été de 8,02%, largement supérieure au plan fixé de 6 à 6,5%. En 2023, elle s’est établie à plus de 5%, un niveau élevé par rapport à d’autres pays de la région et du monde ; pour la première fois, le PIB national a atteint 430 milliards d’USD, se classant au 3e rang au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et parmi les 40 plus grandes économies du monde, et les 20 premières économies en termes de commerce et d’attraction des investissements étrangers.

Activités d’import-export au port en eau profonde de Gemalink, province de Bà Ria-Vung Tàu (Sud). Photo : VNA/CVN

Malgré de nombreuses difficultés, les domaines socio-culturels continuent d’être développés, obtenant d’importants résultats. En particulier, dans le combat contre le COVID-19, la tradition héroïque et patriotique de notre nation d’“aimer les autres comme l’on s’aime soi-même” a été valorisée.

Ce qui est nouveau lors de ce mandat, c’est que le Politburo et le Secrétariat du Parti ont été très actifs dans la préparation et l’organisation des conférences des cadres au niveau national pour mettre en œuvre la Résolution du XIIIe Congrès du PCV au sein de différents organismes.

Le Politburo a publié et mis en œuvre six nouvelles Résolutions sur le développement socio-économique, la garantie de la défense et de la sécurité nationales dans toutes les six régions socio-économiques du pays. Il s’agit des résultats marquants, contribuant aux réalisations obtenues depuis le début du mandat du PCV du XIIIe exercice.

La lutte contre la corruption et les dérives éthiques continue d’être menée de manière méthodique, synchrone, drastique et nettement efficace. Quels sont ses nouveautés et ses résultats remarquables ces dernières années, s’il vous plaît ?

Ce travail continue d’être mené de manière énergique, avec de nouvelles approches, plus approfondies. Le Comité central de pilotage pour la prévention et la lutte contre la corruption a été renforcé ; ses fonctions et tâches ont été élargies pour inclure le combat contre les dérives éthiques. L’accent est mis sur la lutte contre la détérioration de l’idéologie politique, de la morale et du mode de vie des cadres et des membres du Parti, la considérant comme la “racine” de tous les problèmes.

Dans le même temps, les Comités de pilotage provinciaux pour la prévention et la lutte contre la corruption et les dérives éthiques ont également été créés dans les 63 villes et provinces du pays et ont enregistré de bons résultats.

Le Politburo a publié les réglementations N°114, 131 et 132 sur le contrôle du pouvoir, la prévention et la lutte contre la corruption et les phénomènes négatifs dans le travail du personnel ; dans le contrôle, l’inspection et l’audit ; ainsi que dans l’enquête, la poursuite, le jugement, l’exécution des peines... pour assurer une mise en œuvre synchrone, méthodique et stricte.

L’élaboration et le perfectionnement des institutions et des politiques sur la gestion socio-économique et le combat contre la corruption et les dérives éthiques s’accélèrent également pour s’orienter progressivement vers ces quatre exclusions : “Ne pas oser (commettre un acte de corruption)”, “Ne pas le pouvoir”, “Ne pas le vouloir”, et “Ne pas en avoir besoin”.

Un livre de plus de 600 pages du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, sur la lutte contre la corruption a été présenté au public à l’occasion du 93e anniversaire du Parti (3 février 2023). Photo : VNA/CVN

La qualité, l’efficacité opérationnelle et la coordination entre les organes et les services en charge de la lutte contre la corruption et les phénomènes négatifs se sont améliorées. L’information, la communication et l’éducation en la matière ont fait des progrès remarquables.

Le travail d’inspection, de supervision et de discipline du Parti continue de se renouveler et de se renforcer sur la base d’une promulgation de qualité et d’une mise en œuvre sérieuse et synchrone de nombreuses nouvelles réglementations, contribuant à contenir, à prévenir et à repousser les dégradations de l’idéologie politique, de la morale, du mode de vie, et des signes d’“auto-évolution” et “auto-transformation” d’ idées politiques, ainsi que les intentions de corruption, les “regroupements pour l’intérêt individuel”, l’“individualisme”… parmi un certain nombre de cadres et de membres du Parti.

Dans le même temps, nous avons amélioré la capacité de direction et la combativité du Parti, renforcé la solidarité et l’unité au sein du Parti, consolidé la confiance du peuple, maintenu la stabilité politique, l’ordre et la sécurité, et favorisé le développement socio-économique.

Le XIIIe Congrès national du PCV continue d’affirmer ces trois piliers de la diplomatie nationale intégrale et moderne : les relations extérieures du Parti, la diplomatie de l’État et la diplomatie populaire, contribuant à renforcer la position et le prestige du pays. Comment évaluez-vous les activités des deux premiers piliers ces derniers temps ?

Ces trois dernières années, la politique extérieure fixée par le XIIIe Congrès du PCV a été mise en œuvre de manière efficace et a obtenu de nombreux résultats importants, de portée historique et devenant un exemple dans l’ensemble des réalisations globales du pays. Cela a considérablement contribué au maintien d’un environnement pacifique et stable, au développement socio-économique et à l’amélioration de la position et du prestige du pays sur la scène internationale.

En 2023, le secrétaire général du Parti communiste et président chinois Xi Jinping (gauche) et son épouse ont effectué une visite d’État au Vietnam, les 12 et 13 décembre 2023. Photo : VNA/CVN

Nous avons hérité et promu la force de l’école des affaires étrangères et de la diplomatie à l’ère de Hô Chi Minh, imprégnée de l’identité du “bambou vietnamien”, à savoir “racines solides, chaumes robustes et branches souples”, incarnant en effet l’âme, le caractère et l’esprit du peuple vietnamien : souple et habile mais très résistant.

Ces résultats concrets en sont des preuves : après l’organisation du XIIIe Congrès du PCV, les activités extérieures du pays battent leur plein, marquées par le succès des visites d’État, des visites officielles et des entretiens téléphoniques des dirigeants du Parti et de l’État. Il s’agissait surtout de plus de 40 visites des hauts dirigeants dans les grands pays, dans les pays de l’ASEAN et chez ceux qui sont nos voisins, nos partenaires stratégiques importants et nos amis traditionnels.

En particulier, l’année 2023 a été marquée par la visite d’État au Vietnam du secrétaire général du Parti communiste et président chinois Xi Jinping et de son épouse, et celle du président américain Joe Biden qui a, pour la première fois dans l’histoire, accepté l’invitation du secrétaire général du PCV.

Cette même année, la réunion de haut niveau Vietnam - Laos - Cambodge des leaders des trois Partis au pouvoir s’est tenue avec succès à Hanoï. C’était la rencontre entre le secrétaire général du PCV, Nguyên Phu Trong, celui du Parti populaire révolutionnaire lao Thongloun Sisoulith, et le président du Parti du peuple cambodgien Hun Sen. Sans oublier les visites de dirigeants d’autres pays importants au Vietnam.

Il s’agit d’événements politiques et diplomatiques particulièrement importants, non seulement dans la coopération bilatérale mais aussi dans les questions régionales et internationales. Ils ont des significations historiques et sont appréciés par l’opinion publique dans le pays comme à l’étranger. Comme je le dis souvent : “Notre pays n’a jamais eu la fortune, le potentiel, le prestige et la position internationaux qu’il possède aujourd’hui”.

À ce jour, le PCV entretient des relations avec 253 Partis dans 115 pays à travers le monde, dont 92 Partis communistes, 63 Partis au pouvoir, 38 Partis participant à la coalition au pouvoir et à la consultation politique...

À propos de la diplomatie d’État, le Vietnam a élargi et approfondi ses relations avec 193 pays, dont trois ayant des liens particuliers, six étant des partenaires stratégiques intégraux, 12 partenaires stratégiques et 12 partenaires intégraux.

Le Vietnam est devenu un membre actif et responsable de la plupart des organisations et forums régionaux comme internationaux. En outre, ses collectivités et organisations populaires entretiennent des relations de coopération et d’amitié avec plus de 1.200 organisations et partenaires étrangers.



Face aux défis et opportunités du nouveau contexte, quelles sont les principales politiques et lignes directrices pour la seconde moitié du XIIIe mandat ?

Le président vietnamien Vo Van Thuong (droite) reçoit son homologue américain Joe Biden, dans le cadre de sa visite d’État au Vietnam, les 10 et 11 septembre 2023.Photo : VNA/CVN

Selon les prévisions, d’ici la fin du mandat du XIIIe exercice du PCV, outre les opportunités, il y aura aussi maintes difficultés. Nous devrons continuer à organiser une mise en œuvre stricte et efficace des politiques du Parti et des lois de l’État sur le développement rapide et durable.

Sur le plan économique, il faudra mettre l’accent sur le renforcement des fondations macroéconomiques, le contrôle de l’inflation, l’amélioration des capacités internes et de l’autonomie de l’économie, de l’environnement des investissements et des affaires, de la productivité, de la qualité et de la compétitivité de l’économie. Il importe aussi de promouvoir la transformation numérique nationale, de développer l’économie et la société numériques, les économies verte et circulaire..., tout en renforçant la gestion des ressources et la protection de l’environnement.



En outre, il est nécessaire d’accorder davantage d’attention au développement socio-culturel pour qu’il soit harmonieux et à la hauteur de l’essor économique, de garantir le bien-être social, et d’améliorer constamment la vie matérielle et spirituelle de nos concitoyens.

Nous devrons continuer à consolider notre potentiel militaire, à maintenir la stabilité politique et l’ordre social, à élever l’efficacité des affaires étrangères et de l’intégration internationale.

Nous poursuivrons le travail d’édification et de réajustement du Parti et du système politique pour les rendre véritablement transparents et puissants, en particulier le système des organes législatifs, exécutifs et judiciaires, du niveau central au local. Il s’agira également de construire un gouvernement et des autorités locales intègres et droits.

Cette année, le Vietnam continue d'investir dans les activités culturelles en vue de promouvoir davantage son image au monde. Photo : VNA/CVN



Sur la base des résultats obtenus et des expériences que nous avons acquises, je crois qu’avec un nouveau souffle et une nouvelle motivation, tout le Parti, toute la population et toute l’armée continueront à s’unir, à conjuguer leurs efforts, à se mettre d’accord, à être plus dynamiques, plus créatifs pour saisir les opportunités, surmonter résolument les défis et difficultés, et mener à bien les objectifs et les tâches fixés pour l’ensemble du XIIIe mandat, en vue d’ériger un pays développé, prospère, civilisé et heureux. - CVN/VNA