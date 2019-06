Des journaux européens louent les beaux paysages, les coutumes et la gastronomie du Vietnam. Photo: VTV

Hanoï (VNA) - En citant les statistiques publiées par les Entreprises du Voyage, la Télévision nationale du Vietnam a fait savoir que le Vietnam figure au top 10 des premières destinations long courrier (c'est-à-dire un vol aérien de plus de 4 heures) préférées par les touristes européens.La presse en Europe a publié en mai dernier de nombreux articles où le Vietnam est considéré comme une destination touristique très attractive pour les Européens.Des journaux de Suède, d’Allemagne, de France et d’Espagne ont publié des articles relatant la visite de Victoria et Daniel de Suède au Vietnam et louant aussi les beaux paysages, les coutumes et la gastronomie du pays…Le journal Vanity Fair de France a réservé trois pages sur Côn Dao, une île que ce journal a décris comme un «éden secret au Vietnam».«Les touristes européens seront impressionnés par les plats de rue du Vietnam qui sont à la fois populaires et bon marché. Des souvenirs inoubliables si vous visitez ce pays», a estimé un magazine suédois.«Prendre le dîner sur la plage de Quy Nhon» est le titre d’un article publié dans un journal allemand. Cet article a aussi proposé des lieux à visiter, des plats intéressants et des jeux sportifs à Quy Nhon. «Si vous voyagez au Vietnam, hors de Quy Nhon, n’oubliez pas de venir à Hanoi, un lieu touristique très intéressant avec le lac Hoan Kiêm, le mausolée Hô Chi Minh, le théâtre, le Vieux Quartier», a suggéré l’auteur.Toujours selon les Entreprises du Voyage, pour les touristes français, cette année, le Vietnam est le 2e choix en Asie, derrière la Thaïlande. Alors que l’Inde et la Chine sont classées 3e et 4e.A noter que la durée moyenne des séjours des Français au Vietnam est de 13-20 nuits, contre de 5 à 12 nuits en Thaïlande. -CPV/VNA