Stockholm (VNA) - Grâce aux incitations prévues par l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA), le Vietnam attire non seulement les investissements des pays de l'Union européenne (UE) en général et d'Europe du Nord en particulier, mais encore favorise les exportations vers ces pays, a déclaré la conseillère commerciale du Vietnam en Suède et des pays nordiques, Nguyên Thi Hoang Thuy, à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Selon les statistiques des pays nordiques, le chiffre d'affaires des exportations du Vietnam vers cette région au cours de la période 2020-2022 n'a pas diminué et atteint une augmentation moyenne de 14,7 %/an, a-t-elle précisé.

Pour les produits agricoles et aquatiques, le chiffre d'affaires à l'exportation sur la période 2020-2022 augmentait chaque année, comme le riz en hausse de 26,2% en moyenne, les produits aquatiques, 9,1%, le poivre, 14,1%, le café, 12,2%... Surtout pour le riz , la valeur des exportations en 2022 a atteint plus de 4 millions de dollars.

Pour bien exporter vers les pays nordiques où l'on accorde une grande attention particulière à la protection de l’environnement et à la sécurité des utilisateurs, Nguyên Thi Hoang Thuy a recommandé aux entreprises vietnamiennes de mettre à jour régulièrement des informations sur ces marchés.

Selon elle, les entreprises nationales devraient envisager de prendre des mesures plus durables et respectueuses de l’environnement, telles que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des énergies et de matériaux recyclés.

En outre, les entreprises nationales pourraient changer leurs modèles de production, passant à un modèle de production moderne avec l’accent mis sur les facteurs environnementaux et le développement durable, la transition numérique et l’application de nouvelles technologies dans la production, a-t-elle suggéré.

A l’inverse, le Vietnam attire les entreprises de l'UE en général et de l'Europe du Nord en particulier grâce à un marché de près de 100 millions de personnes, à une classe moyenne en croissance rapide et à une main-d'œuvre jeune.

Une usine Lego est construire au Vietnam. Photo: VNA

Les entreprises nordiques ont commencé à prêter attention à l'investissement au Vietnam. Parmi eux, le Danemark est apparu comme un nouvel investisseur. Le groupe Lego, à lui seul en 2022, a investi plus de 1,3 milliard de dollars pour construire une usine au Vietnam.

Les investissements au Vietnam par de grandes entreprises durables comme Lego contribue à encourager d'autres entreprises continuer d'investir au Vietnam, a insisté Nguyên Thi Hoang Thuy. -VNA