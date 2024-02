Le Vietnam, une des destinations touristiques préférées des touristes chinois début de 2024. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Au cours des récentes vacances du Tet du Dragon 2024, l'une des périodes de pointe du tourisme dans la région d’Asie-Pacifique, la demande des touristes chinois au Vietnam a montré des signes de reprise, a annoncé le 27 février la plateforme de voyage en ligne Agoda.Plus précisément, selon Agoda, le nombre de recherches Google depuis la Chine vers le Vietnam au cours du récent Têt est presque revenu au niveau d'avant le COVID-19. Le nombre de touristes chinois au Vietnam début 2024 a atteint 95% par rapport à l’an 2020, année période précédant l'application des restrictions de déplacement dues au COVID-19.Selon Vu Ngoc Lam, directeur d'Agoda au Vietnam, les données du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme montrent également que les Chinois étaient la plus grande source de recettes touristiques du Vietnam en 2019, représentant près d’un tiers du nombre total de touristes étrangers. Les chiffres de recherches sur Google au cours du récent Nouvel An lunaire ont presque atteint le niveau d'avant le COVID-19, un signe positif pour le secteur touristique vietnamien.En particulier, le regain d'intérêt des touristes chinois est également un signe du potentiel touristique du Vietnam en 2024. Parallèlement, le Vietnam a également réussi à séduiretirer des touristes de nouveaux marchés, comme l'Inde, la République de Corée... grâce à des politiques de visa favorables.Selon Agoda, les touristes chinois choisissent le Vietnam en raison de sa riche culture et de ses magnifiques paysages naturels. Cette année, Ho Chi Minh Ville, Hanoï, Nha Trang, Da Nang et l'île de Phu Quoc sont entrés dans le top 5 des choix des touristes chinois tandis que le top 5 en 2020 était Ho Chi Minh Ville, Nha Trang, Hanoi, Da Nang et Phan Thiet.-VNA