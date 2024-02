Le représentant de l'UNESCO au Vietnam, Jonathan Wallace Baker. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le représentant de l'UNESCO au Vietnam, Jonathan Wallace Baker, a souligné les réalisations remarquables du Vietnam au sein de cette organisation l'année dernière, comme preuve de sa participation active, de son énorme potentiel et de ses expériences précieuses.



Le chef du Bureau de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à Hanoï a récemment accordé une interview à l'Agence vietnamienne d’information (VNA) à l'occasion du Têt ou Nouvel An lunaire.



Lors de l’interview, il a souligné que l'année 2023 avait marqué une série de faits marquants que le Vietnam avait réalisés au sein de l’organe culturel onusien, le pays servant pour la première fois dans cinq structures institutionnelles de l'organisation.



Le Vietnam est actuellement membre du Conseil exécutif de l’UNESCO pour la période 2021-2025, du Comité du patrimoine mondial pour la période 2023-2027 et du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel pour la période 2022-2026.



Le pays d’Asie du Sud-Est est également vice-président du Comité pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles pour le mandat 2021-2025 et est l’un des 31 vice-présidents de la Conférence générale de l’UNESCO à partir de 2023.



L'année dernière a également vu le Vietnam élargir son Réseau des villes créatives de l'UNESCO (RVCU), avec la reconnaissance de Hoi An – une vieille ville de la province de Quang Nam, au Centre – dans le domaine de l'artisanat et des arts populaires, et de Da Lat – la plus grande ville des Hauts Plateaux du Centre – dans celui de la musique.



En outre, l'ancêtre de la médecine traditionnelle vietnamienne Hai Thuong Lan Ong Le Huu Trac (1724 - 1791) a été inscrit sur la liste des personnalités éminentes et son 300e anniversaire, l’un des événements historiques commémorés en 2023-2024, selon une résolution adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO lors de sa 42e session à Paris en novembre dernier.



Selon le représentant de l'UNESCO, ces réalisations sont certainement la preuve montrant que le Vietnam a convaincu les autres États membres de sa participation active à tous les mécanismes de l'UNESCO. Cela montre également la préparation de dossiers de qualité démontrant les énormes potentiels et les expériences précieuses que la nation pourrait apporter aux connaissances et aux valeurs communes défendues par l'UNESCO et tous ses États membres.



« Plus récemment, le fait que le Vietnam ait été élu au Comité du patrimoine mondial alors qu'il a déjà siégé dans de nombreux autres mécanismes conventionnels indique qu'il a acquis un niveau élevé de confiance ainsi que les attentes internationales quant à ses contributions potentielles", a-t-il déclaré.



Parlant du potentiel et des avantages du Vietnam en matière de développement des industries culturelles, il a déclaré que les industries culturelles et créatives ne sont pas seulement des vecteurs de croissance économique, mais sont également essentielles à un modèle holistique de développement durable. Ces industries trouvent un écho dans les facettes fondamentales de la durabilité économique, environnementale, culturelle et sociale.



« Le Vietnam présente un potentiel remarquable qui mérite d’être exploré davantage. Son paysage historique et culturel est étroitement lié au dynamisme de ses industries culturelles et créatives. Ces industries servent non seulement de vecteurs de prospérité économique, mais aussi de gardiennes de la tradition, favorisant la cohésion sociale et des pratiques durables », a-t-il noté.



Selon Baker, le Vietnam doit capitaliser davantage sur le potentiel de sa culture à travers des stratégies et des politiques cohérentes. Les mesures suggérées par l'Équipe spéciale du système des Nations Unies sur l'agenda de développement de l'après-2015 de l'ONU peuvent servir de point de référence utile pour les parties prenantes, publiques et privées.



Il a donné quelques suggestions au Vietnam pour développer ses industries culturelles et renforcer la contribution de ces industries à l’économie nationale.



Premièrement, les décideurs politiques devraient continuer à intégrer la culture dans la gouvernance, notamment dans la formulation et la pratique de programmes et législations de développement.



Deuxièmement, il est nécessaire d’intensifier les efforts pour que les industries culturelles et créatives se développent en tant que sous-secteurs économiques puissants, générateurs d’emplois, de développement local et d’entrepreneuriat, tout en prenant en compte la protection des actifs culturels et patrimoniaux fragiles.



Troisièmement, la durabilité de l’environnement devrait devenir une nouvelle priorité à mesure que la compréhension de l’environnement durable est intégrée de manière plus cohérente dans les pratiques culturelles et créatives.



Enfin et surtout, la communauté locale doit rester au centre des industries culturelles pour les paradigmes de développement à travers le dialogue interculturel et le transfert de connaissances pour la cohésion sociale et l'autonomisation, en particulier parmi les jeunes et les groupes vulnérables.



« Dans le même temps, le contexte spécifique du Vietnam et de chaque région travaillant sur les industries culturelles durables devrait enrichir les cadres ci-dessus pour garantir que les politiques et les incitations soient prises en compte au niveau local et basées pour maximiser les synergies et les progrès », a-t-il conclu.-VNA