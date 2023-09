Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères Yvan Gil Pinto prend la parole. Photo: VNA Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères Yvan Gil Pinto prend la parole. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Vietnam est resté un exemple de dignité, de puissance et d'héroïsme révolutionnaire pour le peuple vénézuélien.Ce propos a été affirmé par le ministre vénézuélien des Affaires étrangères Yvan Gil Pinto, lors d'une cérémonie organisée par l'ambassade du Vietnam au Venezuela pour marquer la 78e Fête nationale du Vietnam (2 septembre).L'événement a également vu la participation de la ministre vénézuélienne de l'Enseignement universitaire, Sandra Oblitas, et du président du Groupe parlementaire d'amitié Venezuela - Vietnam, Saúl Ortega.Yvan Gil Pinto a exprimé son admiration pour le Parti communiste du Vietnam (PCV), le Président Hô Chi Minh et l'héroïque peuple vietnamien. Le ministre a également souligné l’amitié traditionnelle et le partenariat global entre le Vietnam et le Venezuela, renforcés par les générations de dirigeants des deux pays.Dans son discours, l'ambassadeur Vu Trung My a affirmé que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens chérissaient toujours la solidarité et le soutien des forces progressistes et du peuple vénézuéliens dans la lutte du Vietnam pour la réunification nationale.Le diplomate a exprimé son espoir de faire progresser le partenariat intégral bilatéral, en le mettant à la hauteur des liens politiques étroits entre le PCV et le Parti socialiste uni du Venezuela (PSUV), ainsi qu'entre les deux États et les deux peuples.A cette occasion, diverses activités ont été organisées pour promouvoir l’image du Vietnam et de son peuple. -VNA