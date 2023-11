Hanoi (VNA) - A l'invitation de son homologue américain Joe Biden, le président Vo Van Thuong et son épouse accompagnés d’une délégation de haut niveau assisteront à la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2023 (APEC Economic Leaders' Week) et mèneront des activités bilatérales aux Etats-Unis du 14 au 17 novembre.

A cette occasion, l’ambassade du Vietnam aux Etats-Unis Nguyen Quoc Dung a accordé une interview au correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information à Washington à la veille de ce voyage du président Vo Van Thuong.Selon le diplomate vietnamien, la participation du président Vo Van Thuong à la Semaine des dirigeants économiques de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) aux États-Unis cette année démontre le soutien du Vietnam au multilatéralisme en général et au processus de l'APEC en particulier.L’ambassadeur vietnamien a déclaré que le Vietnam, membre très actif du forum, avait présidé et accueilli la réunion bimensuelle des dirigeants économiques de l'APEC. Il a apporté un certain nombre de contributions et proposé de nombreuses initiatives pour promouvoir le processus de l'APEC, et son engagement reflète également son soutien aux principes et processus du forum.Le Vietnam est prêt à se coordonner avec les autres économies membres pour aider ce processus à se développer encore davantage, assurer un développement économique durable et générer de nouvelles opportunités et avantages, en particulier les conditions nécessaires pour faire face aux difficultés, problèmes, incertitudes et défis existants posés par la situation mondiale très complexe, a-t-il noté.

Panorama Scène de la 33e réunion ministérielle de l'APEC à Bangkok (Thaïlande). Photo : VNA

Le diplomate a ajouté que la participation du pays à l'événement APEC de cette année aux États-Unis est également une opportunité pour le pays de renforcer ses relations bilatérales avec ce pays d'Amérique du Nord, après que les deux parties ont élevé leurs liens au niveau du partenariat stratégique intégral.A cette occasion, le président Vo Van Thuong et la délégation vietnamienne participeront à de nombreuses activités à San Francisco, notamment des rencontres avec des responsables locaux, des universitaires et des entreprises pour mettre en œuvre les accords conclus lors de la formation du nouveau partenariat, selon le diplomate.Nguyen Quoc Dung a souligné que l'APEC est un forum économique régional rassemblant 21 économies membres, dont les plus grandes du monde.Dans le contexte des nombreuses incertitudes et défis de la situation mondiale, l'événement de l'APEC de cette fois sera l'occasion pour les dirigeants des 21 économies membres de discuter de ces défis et solutions, de la coordination politique entre eux, de la manière d'assurer la reprise économique la plus rapide possible et de la manière de assurer un développement économique sain et fort dans les temps à venir.Le thème de l’APEC de cette année est « Créer un avenir résilient et durable pour tous ». En mettant l'accent sur la connectivité, l'innovation et l'inclusion, les dirigeants examineront de nombreuses questions qui préoccupent les économies mondiales, notamment le maintien de chaînes d'approvisionnement durables, la transformation numérique, le commerce numérique, la transition énergétique, la lutte contre le changement climatique et l'économie verte, a-t-il poursuivi. .L'un des objectifs de l' APEC 2023 est de marquer les 30 ans de la première réunion des dirigeants économiques de l'APEC à Blake Island, à l'invitation du président américain de l'époque, Bill Clinton. Le fait que les États-Unis accueillent pour la troisième fois la réunion montre l'engagement de ce pays en faveur du développement économique régional ainsi que son sens des responsabilités envers l'économie mondiale, a souligné l'ambassadeur Nguyen Quoc Dung.