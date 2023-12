Délégués lors de la cérémonie d'inauguration et de remise du projet. Photo: VNA



Vientiane (VNA) - Le 27 décembre, dans la province lao de Xaysomboun (Nord du Laos), a eu lieu la cérémonie d'inauguration et de remise d’un projet de logements de fonction pour les fonctionnaires et employés locaux. Il s'agit d'un cadeau de la compagnie générale vietnamienne de coopération économique COECCO à la province de Xaysomboun.



Ce projet a été mis en chantier en janvier 2023, avec un financement de 30 milliards de dongs. Le projet a une superficie de construction de près de 3.000 m2, avec trois étages, 40 appartements indépendants et entièrement meublés.



Le chef du bureau provincial de Xaysomboun, Somboun Soliththideth, a sincèrement remercié la compagnie COECCO pour son soutien à la construction de logements de fonction pour sa province.



Il a également apprécié les grandes contributions de la société vietnamienne au développement économique et infrastructurel de la province de Xaysomboun ces derniers temps. Il a souligné qu'au cours des dernières années, COECCO avait aidé sa province à construire de nombreuses infrastructures, à favoriser la production de biens, contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté, à la création d’emplois et à l’augmentation des revenus des habitants de la province.



Lors de la cérémonie, par délégation des dirigeants du Parti et de l'État du Laos, les dirigeants de la province de Xaysomboun ont décerné l’Ordre du Développement du Laos de troisième classe à COECCO.-VNA