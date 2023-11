La représentante permanente adjointe du Vietnam auprès de l'ONU, la ministre conseillère Lê Thi Minh Thoa, a souligné l'importance de la réforme opérationnelle de l'Assemblée générale de l'ONU pour la réforme de l'ONU. Photo : VNA

S'adressant à un débat à l'AGNU le 10 novembre sur les réformes de l'AGNU, la diplomate vietnamienne a souligné que l'ONU et ses pays membres devaient intensifier les mesures pour garantir que l'AGNU puisse apporter une réponse plus efficace et plus significative aux défis mondiaux qui se sont multipliés ces dernières années et qui deviennent de plus en plus compliqué.Elle a déclaré que le rôle de l’Assemblée générale des Nations Unies sur les questions de paix et de sécurité devrait être renforcé conformément à la Charte des Nations Unies, tandis que les relations entre l’Assemblée générale des Nations Unies et d’autres organisations clés de l’ONU, notamment le Conseil de sécurité de l’ONU, devraient être encouragées.En outre, elle a prôné davantage de transparence et de crédibilité à travers un appel à candidature au poste du Secrétaire général de l’ONU, avec des discussions axées sur les résultats avec des objectifs clairs.Les discussions à venir en préparation du Sommet pour l'avenir et d'autres processus doivent se concentrer non seulement sur les solutions mais également sur les mesures visant à soutenir la mise en œuvre de l'Agenda 2030 de développement durable, a-t-elle souligné.Lors de l'événement, d'autres pays ont partagé leurs initiatives et opinions sur les mesures susceptibles d'améliorer le fonctionnement de l'AGNU.- VNA