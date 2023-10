L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU. Photo : VNA

New York (VNA) - La Commission sociale, humanitaire et culturelle a tenu à New York, lors de la 78e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, une réunion pour discuter de la promotion et de la protection des droits de l'homme.

S'exprimant lors du débat, l'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a estimé qu'après 75 ans d'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, même si de nombreux progrès ont été réalisés dans la garantie et la promotion des droits de l'homme, la réalité n'est pas celle attendue en raison des impacts des conflits, de la violence, des inégalités, de la pauvreté, du changement climatique...

Dans un monde de plus en plus diversifié, lorsqu’on aborde et traite les questions relatives aux droits de l’homme, il est nécessaire de combiner harmonieusement les normes et principes généraux du droit international avec les conditions historiques, politiques et socio-économiques spécifiques de chaque pays et de chaque région. En conséquence, la coopération et le dialogue entre les pays pour promouvoir et protéger les droits de l’homme sont une condition nécessaire.

Le Vietnam soutient le renforcement des échanges et de la coopération internationale dans le domaine des droits de l'homme sur la base d'un dialogue égal et constructif, du respect et de la compréhension mutuels et de la non-ingérence dans les affaires intérieures de chacun, car l'objectif commun est de promouvoir et de mieux protéger les droits de l'homme. Politiser les questions de droits de l’homme et s’ingérer dans les affaires intérieures n’apportera pas de solutions efficaces.



Dans le processus de promotion des droits de l'homme, selon l’ambassadeur, il est nécessaire de promouvoir globalement les droits, avec la priorité donnée à la promotion du droit à vivre en paix, au droit au développement, au droit d'accéder à l'éducation, aux soins de santé et à l'emploi et à la lutte contre la discrimination et à la justice sociale.

La Commission sociale, humanitaire et culturelle tient une réunion pour discuter de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Photo : VNA



Pour le Vietnam, l'ambassadeur Dang Hoang Giang a souligné la politique cohérente, les efforts et les réalisations du pays dans la promotion et la protection des droits de l'homme au cours de près de quatre décennies de mise en œuvre du Renouveau (Doi Moi) et avec une approche centrée sur l’homme. En tant que membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour le mandat 2023-2025, le Vietnam a activement participé et pris des initiatives spécifiques, dont la présidence des résolutions promouvant la Déclaration universelle des droits de l'homme, le changement climatique, les droits de l'homme.

Lors du débat, les pays ont souligné la signification et l'importance de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne (1993), et ont affirmé les principes des droits de l'homme, à savoir l'universalité, l'interdépendance, l'inséparabilité.

Les pays ont estimé qu'il était nécessaire de continuer à promouvoir le multilatéralisme, à renforcer la solidarité, la concertation dans l'action et la coopération pour maintenir la paix, mettre en œuvre les Objectifs de Développement Durable et mieux garantir les droits et les besoins essentiels des populations. -VNA