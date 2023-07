Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son (droite) reçoit l'ambassadeur Giorgio Aliberti, chef de la délégation de l'UE au Vietnam. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Vietnam attache une grande importance à ses relations avec l'Union européenne (UE), l'un de ses partenaires les plus importants, et souhaite les renforcer, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son, en recevant l'ambassadeur Giorgio Aliberti, chef de la délégation de l'UE au Vietnam, venu prendre congé au terme de son mandat dans le pays, le 6 juillet à Hanoï.



Le ministre Bui Thanh Son a apprécié le rôle actif de l'ambassadeur Giorgio Aliberti dans le développement du partenariat et de la coopération intégrale Vietnam - UE. Il a également salué le don de vaccins et de fournitures médicales de l'UE et de ses pays membres pendant la pandémie de COVID-19, ainsi que le rôle de l'UE dans la promotion de la mise en place du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) entre le Vietnam et des partenaires internationaux.



Le ministre a appelé l'Union européenne à continuer d'aider le Vietnam à mettre en œuvre la coopération en matière de transition énergétique et à encourager les Parlements de pays membres à accélérer la ratification de l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA).



Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son (droite) et l'ambassadeur Giorgio Aliberti, chef de la délégation de l'UE au Vietnam. Photo: VNA



Les deux parties ont déclaré se réjouir du développement heureux des relations Vietnam - UE dans plusieurs domaines. Elles ont convenu de maintenir des visites et des réunions mutuelles de tous niveaux, en particulier celles de haut niveau.



De son côté, l'ambassadeur Giorgio Aliberti a estimé que le Vietnam était un pionnier en Asie du Sud-Est dans la transition verte et la transition énergétique, affirmant que l'Union européenne intensifierait la mise en œuvre des politiques de coopération avec la région et du JETP entre le Vietnam et les pays partenaires.



Il a promis qu'à ses nouvelles fonctions, il continuerait à contribuer au renforcement du partenariat et de la coopération intégrale entre le Vietnam et l'UE. -VNA