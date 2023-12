La mission du ministère vietnamien des Affaires étrangères visite une classe d'enfants d'origine vietnamienne dans le village flottant de Kbal Tao, commune de Koh Chiveang, district d'Ek Phnom, province de Battambang, Cambodge. (Photo : diffusée par VNA)

Phnom Penh, 4 décembre (VNA) - Une mission du ministère vietnamien des Affaires étrangères dirigée par la vice-ministre Le Thi Thu Hang a effectué une visite au Cambodge du 30 novembre au 3 décembre pour renforcer la coopération et l'amitié entre le Vietnam et le Cambodge.Dans le cadre de la visite, la mission a rendu une visite de courtoisie au secrétaire d'État permanent du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Cambodge, Sea Kosal, et au secrétaire d'État permanent du ministère de l'Intérieur du Cambodge, Mao Chandara et a eu des réunions avec le secrétaire d’État du ministère de l’Intérieur du Cambodge, Keat Chantharith, et le vice-gouverneur de Phnom Penh, Nuon Pharat.Le Thi Thu Hang a félicité le Cambodge pour l'organisation réussie des élections de la 7e Assemblée nationale, exprimant son impression sur le développement socio-économique du Cambodge, en particulier sur l'organisation des 32e Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games).Elle a également indiqué qu'à l'occasion du 45e anniversaire de la victoire sur le régime génocidaire au Cambodge (7 janvier 1979-2024), la partie vietnamienne envisage d'organiser une célébration solennelle à Hanoï. Cet événement important aidera les deux peuples, en particulier la jeune génération, à mieux comprendre la tradition de solidarité et d'amitié entre les deux pays.La diplomate a remercié le gouvernement et le peuple du Royaume du Cambodge pour avoir créé des conditions favorables permettant à la communauté vietnamienne de vivre et de faire des affaires de manière stable au Cambodge, et a proposé au Cambodge de continuer à prêter attention et à soutenir le règlement des problèmes liés aux personnes d'origine vietnamienne dans le pays. .Elle a déclaré qu'elle espérait que la partie cambodgienne, en particulier les autorités locales à tous les niveaux, aiderait les personnes d'origine vietnamienne à mieux apprendre et à se conformer aux lois, directives et politiques du Cambodge.Des représentants des ministères cambodgiens et de Phnom Penh ont proposé que les deux parties accélèrent la connexion de l'autoroute Phnom Penh-Bavet (province de Svay Rieng) avec l'autoroute Ho Chi Minh-Ville-Moc Bai (province de Tay Ninh) afin de renforcer les liens commerciaux et touristiques.Concernant la question des personnes d'origine vietnamienne au Cambodge, ils ont affirmé la politique du Cambodge consistant à continuer de créer des conditions favorables pour que les étrangers, notamment ceux d'origine vietnamienne, vivent de manière stable dans le respect de la loi cambodgienne. – VNA