Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh qui a reçu vendredi 30 juin à Hanoi le directeur général de l’Organisation internationale du travail (OIT) Gilbert F. Houngbo, a affirmé le soutien du Vietnam aux initiatives de l’OIT et de l’ONU pour l’emploi.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) et le directeur général de l’Organisation internationale du travail (OIT) Gilbert F. Houngbo. Photo : VNA



Le dirigeant vietnamien a demandé à l’OIT de continue de soutenir le Vietnam dans sa recherche des possibilités de participer à ces initiatives selon une feuille de route appropriée pour atteindre l’objectif d’équité et de progrès sociaux et assurer durablement les droits et intérêts légitimes des travailleurs.



Saluant la première visite au Vietnam d’un directeur général de l’OIT depuis l’adhésion du pays à l’OIT en 1992, il a apprécie le soutien de l’OIT au Vietnam au cours des dernières années, notamment en aidant le Vietnam à étudier et développer son premier Code du travail en 1994, amendé en 2012 et 2019.



En outre, l’assistance technique de l’OIT dans la mise en œuvre de projets sur la sécurité au travail, l’assurance sociale, les relations de travail, la réduction du travail des enfants, la promotion de l’égalité des sexes est également très efficace et joue un rôle important dans le processus de développement social du Vietnam, a-t-il noté.

Le chef du gouvernement a fait savoir que le Vietnam s’efforce d’accélérer l’édification et le développement nationaux basés sur trois piliers: un État de droit socialiste, une démocratie socialiste et une économie de marché à orientation socialiste ; et de construire une économie indépendante et autonome associée à une intégration internationale profonde, intégrale, substantielle et efficace.

Le Vietnam considère l’être humain comme le centre, le sujet, l’objectif, le moteur et la ressource du processus de développement du pays, a-t-il indiqué, ajoutant que le pays a réalisé certains progrès en matière de travail et de syndicat, de système juridique du travail et de sécurité sociale et d’administration du marché du travail.

Gilbert F. Houngbo a déclaré que l’OIT en particulier et l’ONU en général ont pris le Vietnam - un pays socialiste - comme un modèle d’efforts et de développement auquel se référer pour d’autres pays, souhaitant que le Vietnam poursuive sa croissance pour disposer devantage de ressources pour les dépenses de sécurité sociale.

Louant le Vietnam pour son développement impressionnant, y compris des réalisations obtenues lors de la récente pandémie de Covid-19, il a informé le Premier ministre de ses rencontres très fructueuses ave le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales et le président de la Confédération générale du travail du Vietnam.

Le directeur général de l’OIT s’est engagé à continuer à soutenir le Vietnam sur les questions relatives au travail et à l’emploi, et a demandé au Vietnam de continuer de participer activement aux initiatives de l’OIT liées au travail et à l’emploi.

Gilbert F. Houngbo a souhaité coopérer avec le Vietnam pour mettre en œuvre les initiatives de l’OIT et de l’ONU sur la promotion de l’emploi mondial, notamment en combinant les avantages des deux parties pour promouvoir un développement équilibré à la fois sur le plan économique, social et environnemental.

Partageant l’avis du directeur général de l’OIT, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré qu’en tant que membre de l’OIT, le Vietnam a honoré ses responsabilités, mis pleinement en œuvre ses engagements internationaux et continue d’examiner et de ratifier des normes internationales du travail.

Il a demandé à l’OIT de continuer de mettre en œuvre ses projets techniques et de soutenir le Vietnam pour améliorer son système juridique sur le travail, réformer son système d’assurance sociale et sa politique salariale pour développer des relations de travail harmonieuses, stables et progressistes. – VNA