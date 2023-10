D'immenses panaches de fumées se sont élevés dans le ciel lors des frappes aériennes israéliennes sur la bande de Gaza en réponse à des attaques de roquettes du Hamas contre Israël, le 7 octobre. Photo : AFP/VNA

Hanoi (VNA) - Le Vietnam suit de près et s’inquiète de l’escalade du conflit entre les forces du Hamas et Israël, qui a fait de nombreuses victimes parmi les civils, a déclaré à la presse, dimanche 8 octobre à Hanoi, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang.



Nous appelons les parties concernées à faire preuve de retenue, à s’abstenir de prendre des mesures qui compliquent encore davantage la situation, à reprendre rapidement les négociations pour résoudre les désaccords par des moyens pacifiques et sur la base du droit international et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, et à garantir la sécurité et les intérêts légitimes des civils, a déclaré la diplomate. – VNA