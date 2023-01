Une chaine de production de voitures Vinfast. Photo: VNA Une chaine de production de voitures Vinfast. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le Vietnam est en train de devenir un centre industriel en plein essor, en particulier pour la technologie et l'habillement, écrit un article publié par le site indien stattimes.com le 14 janvier.



L’article indique que tandis que certaines parties de l’Asie se remettent encore de la pandémie du COVID-19, l’économie du Vietnam a explosé, atteignant une augmentation impressionnante de 8,02% du PIB au dernier trimestre de 2022, plus rapide que les autres grandes économies régionales. Ses revenus d'exportations ont atteint 372 milliards de dollars, en hausse de 10% sur un an.



Le boom de l'industrie vietnamienne, s’explique par la perturbation des chaînes d'approvisionnement en Chine, le plus grand centre de fabrication d'Asie, car les usines ont été fermées pendant le COVID-19. Des entreprises étrangères se sont tournées vers d'autres emplacements pour poursuivre et diversifier leurs flux de production.



De plus, le Vietnam dispose d'une main-d'œuvre compétitive et de faibles coûts de fabrication. Le pays compte une population jeune et croissante de 97 millions d'habitants, dont 70% ont moins de 35 ans. Il s’agit d’une main-d'œuvre considérable pour l'industrie manufacturière.

L'article note également que le Vietnam est stratégiquement situé le long d'une bande de 3.200 km de côtes, ce qui fait du pays, en particulier du Nord, un emplacement efficace pour l'expédition de marchandises à l'intérieur et à l'extérieur. Le gouvernement a investi dans des projets de développement pour améliorer les infrastructures, en particulier dans les villes du Nord-Est, afin de créer une destination plus attrayante et un centre industriel plus connecté.

Photo illustrée: VNA Photo illustrée: VNA

Une autre raison, de plus en plus d'entreprises s’installent au Vietnam, qui est le deuxième plus grand fabricant mondial de technologie et de vêtements, avec de grandes marques comme Nike, Adidas et Samsung opérant à travers le pays. Le dernier téléphone Pixel de Google sera également fabriqué au Vietnam, tandis que Microsoft a commencé à expédier des consoles de jeux Xbox depuis Ho Chi Minh-Ville en 2022.



De plus, le fournisseur d'Apple Foxconn investit 300 millions de dollars pour agrandir ses usines dans le Nord du pays. Dell, HP, Nintendo et Lenovo prévoient également d'installer des usines dans le pays.



De plus, le gouvernement vietnamien a fait de gros efforts pour faciliter les échanges entre le pays et le reste du monde. Le Vietnaam a signé plusieurs accords de libre-échange avec l'UE, le Royaume-Uni et des pays de l'Asie-Pacifique, créant des opportunités commerciales.

Un autre puissant moteur du commerce est l'Accord global de partenariat économique régional en Asie-Pacifique auquel le Vietnam est membre, selon l'article. –VNA