Photo: AFP

Paris (VNA) - Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu a affirmé que le Vietnam continuerait à participer activement et de manière responsable et à mettre en œuvre ses engagements internationaux pour contribuer de manière plus substantielle et plus efficace au travail commun de l'UNESCO, s'engageant à continuer à coordonner et à mettre en œuvre avec succès le protocole d'accord entre le Vietnam et l'UNESCO pour la période 2021-2025.

Lors de la séance d'ouverture de la 217e session du Conseil exécutif de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) tenue les 9 et 10 octobre à Paris, avec la participation de 58 pays membres et plus de 100 observateurs internationaux, Nguyen Minh Vu a souligné l'importance de la coopération multilatérale dans le contexte d'évolutions imprévisibles du monde.

Il a appelé les pays à renforcer la coopération internationale, à intensifier le dialogue, à consolider la confiance et la solidarité, afin de trouver des solutions communes aux défis de l'époque.

Le chef de la délégation vietnamienne a salué les efforts de la directrice générale et du Secrétariat de l'UNESCO dans l'élaboration et la mise en œuvre de programmes et d'activités tels que la Recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle, la Conférence mondiale de l'UNESCO sur les politiques culturelles et le développement durable MONDIALCULT, la Décennie des Nations Unies des sciences océaniques, les actions et les programmes d'assistance humanitaire d'urgence de l'UNESCO dans des domaines relevant de sa compétence, pour les pays touchés par des crises ou des conflits tels que l'Afghanistan, Haïti, l'Ukraine, etc.

Selon lui, la coopération multilatérale occupe une place particulière dans la politique extérieure du Vietnam. Depuis plus de 45 ans, l'UNESCO se tient aux côtés du Viet Nam lorsque le pays a le plus besoin de son soutien. Et le Viet Nam a toujours été un partenaire actif et fiable, et un fervent partisan de l'UNESCO.

À cette occasion, Nguyen Minh Vu a eu des rencontres avec la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, le directeur général adjoint de l'UNESCO, Xing Qu, la présidente du Conseil exécutif de l'UNESCO, Tamara Rastovac Siamashvili, et les chefs de délégation de certains pays pour promouvoir la coopération bilatérale et multilatérale.

Les dirigeants de l'UNESCO et les chefs de délégation d'autres pays ont hautement apprécié les bonnes relations de coopération entre le Vietnam et l'UNESCO et ses pays membres, ainsi que le rôle du Vietnam et ses contributions pratiques et efficaces aux mécanismes de l'UNESCO.

Ils ont affirmé leur volonté de continuer à soutenir et conseiller le Vietnam dans ses démarches pour de nouvelles candidatures au patrimoine mondial, notamment pour le complexe de monuments et de paysages de Yen Tu - Vinh Nghiem - Con Son, l'ensemble de monuments archéologiques d'Oc Eo - Ba The, le site de Con Moong, ainsi que pour les éléments du patrimoine culturel immatériel tels que le Festival de "Bà Chúa Xu" (Sainte Mère du Royaume) de la montagne Sam, l'art traditionnel de la peinture Dong Ho, etc.

Ils se sont également engagés à apporter leur soutien à la conservation et à la valorisation des sites du patrimoine mondial déjà inscrits sur la liste de l'UNESCO, notamment le projet de conservation, de restauration et de valorisation du Centre historique de Hanoï et de la Cité impériale de Thang Long. En outre, ils espèrent que le Vietnam obtiendra un siège au Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO pour le mandat 2023-2027. -VNA