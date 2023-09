Hanoi, 8 septembre (VNA) - Le Vietnam a obtenu de nombreux succès dans l’éradication de l’analphabétisme et les efforts se poursuivent pour pérenniser ces acquis.

Dans une classe d’éradication de l’analphabétisme. Photo : VNA

La Journée internationale de l’alphabétisation est célébrée le 8 septembre chaque année à travers le monde pour rappeler au public l’importance de l’alphabétisation en tant que facteur de dignité et de droits humains et pour faire progresser l’agenda de l’alphabétisation pour une société plus instruite et durable.Au Vietnam, les taux d’alphabétisation au niveau 1 (achever la phase 1 du programme d’éradication de l’analphabétisme et s’engager dans une formation continue après avoir acquis les compétences) et au niveau 2 (achever la phase 2 du programme d’éradication de l’analphabétisme et s’engager dans une formation continue après avoir acquis les compétences) parmi les personnes âgées de 15 à 60 ans, ils sont actuellement respectivement de 98,85 % et 97,29 %.Les 63 localités au niveau provincial du pays ont toutes atteint le niveau 1 d’élimination de l’analphabétisme, tandis que 48 d’entre elles (76,19%) ont atteint le niveau 2. Quatre provinces ont atteint le niveau 2 au cours de l’année scolaire 2022-2023, à savoir Phu Yên, Kiên Giang, Soc Trang, et Quang Nam.Pendant ce temps, plus d’un million de personnes âgées de 15 à 60 ans restent analphabètes au niveau 1 et plus de 2 millions d’autres sont analphabètes au niveau 2, principalement des minorités ethniques et des femmes.Certaines localités enregistrent encore des taux d’analphabétisme élevés comme Ninh Thuân (10,52%), An Giang (7,3%), Lai Châu (6,11%), Hô Chi Minh Ville (6,45%), Hà Giang (4,58%), Gia Lai (4,49%), Bac Kan (4,45 %) et Binh Phuoc (3,66%).Au cours de la dernière année scolaire, plus de 32.000 personnes ont été inscrites dans des classes d’éradication de l’analphabétisme, soit une augmentation de plus de 12.000 par rapport à l’année scolaire 2021-2022. Cela a aidé le pays à maintenir ses acquis à cet égard, selon les départements provinciaux de l’éducation et de la formation.Le ministère de l’Éducation et de la Formation (MoET) a indiqué que pour pérenniser les acquis et aider davantage de localités à atteindre le niveau 2 d’éradication de l’analphabétisme, au cours de la dernière année scolaire, les autorités de nombreuses provinces et villes ont demandé aux centres d’apprentissage communautaires et aux écoles primaires d’encourager ceux qui ne savent pas lire ou écrire pour s’inscrire à des cours d’éradication de l’analphabétisme, notamment Hà Giang (5.897 personnes), Lai Châu (5.176), Lào Cai (2.325), Yên Bai (2.088) et Son La (2.303).De nombreux départements de l’éducation ont réussi à engager les forces sociales dans cette tâche en coopérant avec les départements de la sécurité publique et les départements du travail, des invalides et des affaires sociales pour organiser des classes d’éradication de l’analphabétisme et assurer une formation professionnelle aux détenus ; travailler avec les commandements des garde-frontières pour intensifier l’élimination de l’analphabétisme et promouvoir la généralisation de l’enseignement primaire ; et en coordination avec les associations de promotion de l’éducation et les syndicats de femmes pour promouvoir la construction d’une société apprenante.Certains départements de l’éducation ont également mené des communications appropriées sur l’éradication de l’analphabétisme auprès du public, en particulier dans les zones de minorités ethniques. En conséquence, les acquis ont été maintenus de manière durable et ont connu davantage de progrès.Pour l’année scolaire 2023-2024, l’une des tâches principales que le ministère a assignées aux établissement de formation continue est de faire progresser l’élimination de l’analphabétisme.Selon le ministère, afin d’améliorer le niveau d’éducation de la population afin de contribuer à la réduction de la pauvreté, il est nécessaire de renforcer l’aide et de fournir des conditions favorables aux groupes vulnérables, aux personnes qui ne sont pas en âge de travailler, aux femmes au foyer et aux personnes handicapées, pour qu’elles puissent pratiquer l’apprentissage tout au long de la vie. Les exemples de personnes âgées de 60, 70 ou même 80 ans devraient être vulgarisés afin d’encourager l’apprentissage tout au long de la vie dans la société.Le ministère a lancé un mouvement pour la période 2023-2030 qui appelle à des efforts conjoints de l’ensemble du pays pour construire une société apprenante et promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie.Le programme vise à contribuer à accroître la participation de l’ensemble du système politique à la sensibilisation du public à l’apprentissage tout au long de la vie et à une société apprenante, contribuant ainsi au développement des ressources humaines dans le contexte de la quatrième révolution industrielle et de l’intégration internationale. – VNA