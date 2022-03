Hanoi (VNA) – Dans moins de 50 jours, les 31e Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) auront officiellement lieu. À l’heure actuelle, le Vietnam redouble d’efforts pour achever les derniers préparatifs en vue de l’organisation sûre et réussie du plus grand événement sportif de la région.

Le sao la, surnommé la "licorne asiatique", une espèce animale figurant dans le Livre rouge du Vietnam, a été choisi comme mascotte des SEA Games 31. Photo: VNA

En raison de l’impact de l’épidémie de Covid-19, les SEA Games 31 n’ont pas pu avoir lieu comme prévu en novembre 2021 et ont été reportés à mai 2022. Le comité d’organisation a rencontré de nombreuses difficultés dans les préparatifs, tandis que les athlètes n’ont pas eu l’occasion de concourir régulièrement et suivre un entraînement à l’étranger.

L’objectif d’organiser avec succès les Jeux est une tâche importante. Grâce à la direction étroite du gouvernement, à la compagnie et à la coordination entre les ministères et secteurs concernés, les préparatifs sont sur la bonne voie, avec des progrès assurés. Lors d’une récente visite sur le terrain des délégations sportives d’Asie du Sud-Est, les chefs de délégation ont apprécié les préparatifs du pays hôte.

"Depuis que le Vietnam a annoncé la date officielle des SEA Games 31 fin 2021, le pays a déployé des efforts considérables et les préparatifs battent leur plein pour respecter les délais", a déclaré le directeur (projets) du Conseil national olympique de Singapour, Anthony Lee.

Il a estimé que l’événement sportif régional de cette année se déroulera sans heurts et sera organisé de manière efficace.

La rénovation du stade national de My Dinh, à Hanoi, qui doit accueillir le football et l’athlétisme, est fondamentalement achevée tandis que le stade des sports nautiques est également en cours de rénovation pour répondre aux normes internationales, prêt à accueillir les Jeux.

Pour sa part, le vice-président du Conseil olympique de Malaisie, Paduka Nur Azmi Ahmad, a salué les progrès réalisés dans les préparatifs du stade national de My Dinh et du Centre national d’entraînement sportif, malgré les divers défis auxquels le Vietnam est confronté, en particulier l’épidémie de Covid-19.

Soulignant l’importance des installations servant les Jeux, le responsable malaisien a ajouté que les agences vietnamiennes doivent accélérer les tâches restantes et s’assurer que les délais seront respectés.

Le gymnase de la province de Bac Giang prêt pour le grand jour. Photo: VNA

Le secrétaire général adjoint pour l’administration du Comité olympique des Philippines, Carl Sambrano, a hautement apprécié les préparatifs de la province de Quang Ninh, en particulier au gymnase de 5.000 places qui accueillera des matchs de volley-ball en salle.

Il a ajouté que l’autoroute reliant Hanoi à Quang Ninh facilite les déplacements des équipes participantes entre les deux localités.Chong Fui Kim du Conseil national olympique de Singapour a déclaré que bien que l’épidémie de Covid-19 ait porté un coup dur aux préparatifs du Vietnam pour les SEA Games 31, la plupart des sites de compétition de Quang Ninh sont prêts à accueillir l’événement régional.

Il a salué les efforts et la détermination du comité d’organisation et du peuple vietnamien dans la préparation des Jeux malgré les développements complexes de l’épidémie, estimant que l’événement sera couronné de succès.

Les Jeux, sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", se dérouleront à Hanoi et dans 11 provinces et villes voisines du 12 au 23 mai. Ils comprendront 40 sports avec 526 épreuves et devraient attirer environ 10.000 participants.

Pour la réussite de l’organisation de l’événement, ces localités continuent de mettre à niveau les infrastructures et les installations restantes pour répondre aux besoins.

L’événement devrait créer un terrain de jeu équitable vers une Asie du Sud-Est plus forte et offrir une bonne chance au Vietnam de promouvoir la beauté de sa nation, de son peuple et de sa culture. – VNA