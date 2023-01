L'Assemblée nationale approuve la résolution sur le schéma directeur national pour la période 2021-2030, avec vision à l'horizon 2050. Photo : Vnexpress

Hanoï (VNA) - Le Vietnam s'efforce d'être un "pays en développement à revenu intermédiaire supérieur" d'ici 2030 et un "pays développé à revenu élevé" d'ici 2050.

Tel est l'objectif de développement énoncé dans le projet de résolution sur le schéma directeur national pour la période 2021-2030, avec vision à l'horizon 2050, qui vient d'être approuvé par l'Assemblée nationale dans l'après-midi du 9 janvier, avec plus de 90,5 % de députés d'accord. Ceci est considéré comme la planification "originale", donnant des orientations stratégiques aux localités et aux ministères pour élaborer leurs propres plans.

Selon la résolution, le Vietnam s'efforcera d'être un pays en développement doté d'une industrie moderne et d'un revenu intermédiaire élevé d'ici 2030.

Sa croissance moyenne du PIB devrait atteindre 7 % par an en 2021-2030. D'ici 2030, le PIB par habitant aux prix courants s’élèvera à 7.500 dollars.

La part dans le PIB du secteur des services sera supérieure à 50%, dans le secteur de l’industrie et de la construction supérieure à 40%, dans le secteur de l'agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture inférieure à 10%. Le taux de croissance moyen de la productivité sera supérieur à 6,5 % par an.

La croissance économique sur cette période reposera sur la science et la technologie, l'innovation et la transformation numérique. Le taux d'urbanisation atteindra plus de 50%, il y aura 3 à 5 zones urbaines au niveau régional et international.

D'ici 2050, le Vietnam deviendra un pays développé à revenu élevé. L'économie fonctionnera selon le mode de l'économie numérique, de l'économie verte, de l'économie circulaire. La science, la technologie et l'innovation seront les principaux moteurs de la croissance.

Le Vietnam appartiendra au groupe des principaux pays industrialisés d'Asie, sera un centre financier régional et international, deviendra une nation maritime forte, un centre économique maritime de l’Asie-Pacifique...

À cette période, le taux de croissance moyen du PIB devrait être de 6,5 à 7,5 % par an. En 2050, le PIB par habitant sera d'environ 27.000 à 32.000 dollars et le taux d'urbanisation d'ici 2050, de 70-75%.

L'indice de développement humain (IDH) sera de 0,8 ou plus. Les gens bénéficieront de services sociaux de qualité, d'un système de sécurité sociale durable, d'une vie heureuse...

Le Vietnam comptera au moins 5 villes de niveau international. L'environnement sera de bonne qualité, évoluant vers une faible émission de carbone et s'efforçant d'atteindre l'objectif national de zéro émission nette le plus rapidement possible, d'ici 2050.-CPV/VNA