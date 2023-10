Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a récemment signé une décision approuvant la Stratégie nationale de développement de l’industrie pharmaceutique d’ici 2030 avec une vision jusqu’en 2045.

L’objectif global consiste à développer l’industrie pharmaceutique vietnamienne au même niveau que celle des pays avancés de la région, en garantissant l’accès de la population aux médicaments à un coût raisonnable ; et à améliorer la capacité de recherche et l’application des technologies disponibles pour produire des médicaments dans le but de devenir un centre de fabrication, de transformation et de transfert de technologie dans ce domaine au sein de l’ASEAN.La stratégie vise à améliorer l’industrie pharmaceutique nationale au niveau 4 selon la classification de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ; à développer les herbes médicinales, les médicaments et les produits issus de sources médicinales nationales pour devenir le secteur de la production de biens de haute qualité et de grande valeur ; à promouvoir la production de matières premières médicinales et à optimiser l’utilisation des médicaments font également partie des tâches définies.Elle a fixé des objectifs jusqu’en 2030 pour fournir de manière proactive et opportune 100% des médicaments pour les besoins de prévention et de traitement des maladies, garantir la sécurité des médicaments, répondant aux exigences de défense nationale, de sécurité, de prévention et de contrôle des maladies.Selon la stratégie, l’industrie pharmaceutique vietnamienne s’efforce de satisfaire jusqu’à 80% de la demande intérieure et 70% de la valeur marchande, ainsi que 20% des matières premières pour la production nationale de médicaments. Elle cherche également à couvrir la totalité de la demande de vaccination élargie et 30% des besoins en vaccination de service.

Les ouvriers travaillent dans la zone d’emballage de l’usine pharmaceutique ADC Cân Tho, dans le Sud. Photo : VNA

En conséquence, le Vietnam construira huit zones pour l’exploitation durable des herbes médicinales naturelles et deux à cinq zones de culture à grande échelle pour la production médicinale.A l’ère numérique, l’industrie pharmaceutique aspire à achever la transformation numérique jusqu’en 2030, avec la mise en place de la Banque de données pharmaceutiques et la mise en œuvre d’applications d’intelligence artificielle dans les activités sectorielles.Concernant sa vision jusqu’en 2045, la production nationale de médicaments satisfera la demande intérieure, augmentera la valeur des exportations et intégrera profondément la chaîne d’approvisionnement mondiale ; tandis que la valeur totale de l’industrie pharmaceutique contribuera à hauteur de plus de 20 milliards de dollars au produit intérieur brut (PIB) national.Pour atteindre les objectifs ci-dessus, les autorités concernées mettront en œuvre une série de tâches et de solutions, notamment l’amélioration des institutions, des lois, de la planification, des investissements et de la compétitivité ; renforcer le lien et participer à la chaîne de valeur de l’industrie pharmaceutique ; accroître la capacité de gestion et de contrôle du marché pharmaceutique et des matières premières médicinales ; garantir l’utilisation raisonnable, sûre et efficace des médicaments ; accélérer l’application de la science et de la technologie ; promouvoir la formation des ressources humaines et la coopération internationale et accélérer la transformation numérique. – VNA