Forum d’affaires Vietnam-Arabie Saoudite, le 19 octobre à Riyadh. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh au Forum d’affaires Vietnam-Arabie Saoudite. Photo: VNA

Signature du protocole d'accord de coopération entre la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI) et la Fédération des chambres de commerce d'Arabie Saoudite. Photo: VNA

Riyadh (VNA) – Le Vietnam salue toujours l’arrivée des entreprises étrangères, dont celles d’Arabie Saoudite, les accompagne et leur crée des conditions propices pour leurs opérations à long terme sur son sol.C’est ce qu’a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh lors d’un forum d’affaires Vietnam-Arabie Saoudite, organisé le 19 octobre à Riyadh, à l’occasion de sa participation au Sommet entre l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est et le Conseil de coopération du Golfe (ASEAN-CCG) et de sa visite en Arabie Saoudite.La coopération économique a un rôle important dans les relations entre le Vietnam et l'Arabie Saoudite. Jusqu’en septembre 2023, l'Arabie Saoudite a investi dans sept projets au Vietnam avec 8,27 millions de dollars, se classant au 79e rang parmi les 144 pays et territoires investissant au Vietnam. Le commerce bilatéral au cours des neuf premiers mois a atteint plus de 2 milliards de dollars.L'Arabie Saoudite est un partenaire important de premier rang du Vietnam au Moyen-Orient et le Vietnam est un partenaire important et une porte d’entrée de l'Arabie Saoudite à l’ASEAN, selon le Premier ministre vietnamien.Les deux parties disposent d’une large marge et d’un grand potentiel de coopération, a indiqué Pham Minh Chinh, avant d’insister sur la nécessité de promouvoir la coopération bilatérale, notamment dans le développement urbain, l'alimentation Halal, l'emploi, la formation de ressources humaines, ainsi que dans des domaines émergents tels que la transformation numérique, la transition verte, l'économie circulaire...Le chef du gouvernement a proposé à l’Arabie saoudite de soutenir les activités de promotion de l’investissement du Vietnam et de faciliter la coopération des entreprises des deux pays.Dans l'esprit de « bénéfices harmonieux, risques partagés », le Vietnam s'engage à garantir les droits et intérêts légitimes des entreprises, a-t-il déclaré.A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à la cérémonie de signature de protocoles d’accord de coopération entre plusieurs organes et entreprises des deux pays. -VNA