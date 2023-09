Hanoï, 14 septembre (VNA) - Le Vietnam salue les initiatives visant à promouvoir la connexion et la coopération économiques régionales sur la base des principes d'égalité, de coopération, d'intérêts réciproques et de respect mutuel, conformément au droit international et à la Charte des Nations Unies, afin de contribuer au développement commun et à la prospérité de tous les pays, a déclaré le 14 septembre la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang.

Répondant aux questions des journalistes lors de la conférence de presse périodique du ministère concernant la coopération entre le Vietnam et la Chine dans le cadre de l'initiative "la Ceinture et la Route" ces dernières années, Pham Thu Hang a informé que le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyen Chi Dung, avait participé au 8e Sommet de la Ceinture et de la Route tenu à Hong Kong de Chine, les 13 et 14 septembre.



Les relations amicales Vietnam-Chine ont maintenu une tendance au développement, y compris les cadres de coopération et de connectivité entre le Vietnam et la Chine en général et les relations dans le cadre de l'initiative "la Ceinture et la Route" en particulier, a souligné la porte-parole.



Les deux gouvernements ont signé un mémorandum d'accord pour promouvoir conjointement la connexion entre le cadre "Deux corridors, une ceinture" du Vietnam et l'initiative "la Ceinture et la Route", a déclaré Pham Thu Hang, ajoutant que depuis de nombreuses années, les entreprises vietnamiennes et chinoises coopéraient activement dans le transport des marchandises sur le corridor allant de la ville chinoise de Chongqing à travers le Vietnam et certains autres pays membres de l'ASEAN, et du Vietnam vers l'Asie centrale et l'Europe via la Chine.



« Le Vietnam espère que l'Initiative’’la Ceinture et la Route ‘’ continuera à contribuer à promouvoir les liens économiques et la connectivité régionale, à aider les pays à construire des infrastructures et à élargir leurs marchés, à réduire l'écart de développement entre les pays et à offrir de nouvelles opportunités aux entreprises et aux citoyens de la région et des environs. le monde », a déclaré le porte-parole.



Lors de la dernière réunion entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et nson homologue chinois Li Qiang, les deux parties ont convenu de continuer à promouvoir la connectivité stratégique et la coopération dans la construction d'une initiative de la Ceinture et de la Route de haute qualité, en renforçant les liaisons routières, en développant une infrastructure multimodale, efficace, et un système logistique durable pour apporter de nouvelles opportunités aux entreprises et aux citoyens des deux pays, ainsi que contribuer positivement à la paix, à la stabilité et au développement prospère dans la région et dans le monde, a déclaré Pham Thu Hang. - VNA