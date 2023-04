Hanoi (VNA) – Selon le site Web Apparel Resources, les entreprises européennes considèrent toujours le Vietnam comme l’une de leurs principales destinations d’investissement.

Photo d'illustration: Cafebiz

Selon un récent sondage, les chefs d’entreprise européens continuent de considérer le Vietnam comme un lieu attractif pour les investissements directs étrangers (IDE). 36% des répondants identifiant le Vietnam comme l’une des principales destinations d’investissement au monde.Bien qu’inchangés par rapport à fin 2022, des signes encourageants indiquent que les actionnaires des entreprises européennes ressentent un changement positif dans les perspectives économiques. Plus précisément, le nombre de répondants optimistes quant à l’état de l’économie vietnamienne a augmenté de 8 points.Cependant, les dirigeants d’entreprises européennes restent prudents en raison du contexte économique mondial actuel difficile. Les entreprises étrangères opérant au Vietnam rencontrent encore quelques difficultés concernant les visas et les permis de travail et ne comprennent pas certaines procédures réglementaires.Pour accroître l’attractivité du Vietnam, les participants à la BCI ont souligné l’importance d’améliorer le cadre réglementaire et le régime fiscal. De telles initiatives apaiseront les inquiétudes des entreprises étrangères et renforceront leur confiance dans le potentiel économique du Vietnam.Ces dernières années, malgré certaines difficultés, le Vietnam est resté une destination de premier plan pour les investissements nationaux et étrangers. Selon le sondage, la simplification de la réglementation, les incitations à l’investissement et les programmes de développement de la main-d’œuvre ont créé les conditions essentielles d’une réussite économique à long terme.Les entreprises européennes sont également satisfaites de l’attention portée par les décideurs politiques aux attentes du monde des affaires. Un tiers des participants ont exprimé une satisfaction significative ou au moins modérée face à l’engagement continu du gouvernement de promouvoir un environnement favorable aux entreprises. – CPV/VNA