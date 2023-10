Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – En 2023, le Vietnam continue d’attirer d’importants flux d’IDE en provenance des États-Unis et d’Europe, en particulier dans les secteurs à forte valeur ajoutée tels que l’industrie manufacturière, les technologies et les produits pharmaceutiques.

L'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et les bonnes relations avec les États-Unis accroissent l'intérêt et les investissements dans les domaines des ordinateurs et téléphones, de l'électronique...



Selon les experts de Savills Vietnam, il s'agit d'un signal positif pour le développement économique et la coopération internationale du Vietnam, et d’une illustration claire des efforts du Vietnam dans le processus d'amélioration de sa position dans les chaînes de valeur mondiales.



Les statistiques de Savills Vietnam montrent que fin juin 2023, le Vietnam comptait un total de 2.508 projets d'investissement direct étranger (IDE) en provenance des pays de l'UE, avec un capital total enregistré de 28,91 milliards de dollars.



Il s'agit d'une hausse significative par rapport aux 18 milliards de dollars dépensés pour 1.623 projets en 2016. Les pays européens jouent un rôle important dans la promotion du développement économique du Vietnam à travers les IDE.



De 2016 à 2022, l'augmentation soudaine des exportations d'appareils électroniques et de téléphones a montré l'amélioration de la position du Vietnam dans la chaîne de valeur en tant qu’exportateur de produits à haute valeur ajoutée. Plus précisément, pendant cette période, la valeur des exportations de produits électroniques, de téléphones et de machines a augmenté de 193%, 68% et 336%, respectivement.



Le Vietnam s’efforce d’attirer les investissements à haute valeur ajoutée en améliorant sa main-d’œuvre et ses infrastructures, en créant des conditions favorables aux petites et moyennes entreprises et aux secteurs industriels de soutien.



L'importance du transfert de technologies par les investisseurs étrangers dans le développement des chaînes de valeur au Vietnam ne peut être sous-estimée, notamment en ce qui concerne l'amélioration des qualifications de la main-d'œuvre, selon le spécialiste John Campbell de Savills Vietnam.



Selon EuroCham, l'attractivité du Vietnam pour les investissements mondiaux demeure forte. Jusqu'à 63% des entreprises interrogées ont classé le Vietnam parmi les 10 principales destinations d'IDE. Notamment, 31% l’ont mis dans le Top 3. Parmi eux, 16% ont salué le Vietnam comme une destination privilégiée pour les investissements. Pour renforcer encore cette conviction, plus de la moitié des personnes interrogées ont prévu une augmentation des investissements directs étrangers au Vietnam à l’approche de la fin de 2023. -VNA