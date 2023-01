Vaccination contre le COVID-19. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Vietnam a enregistré lundi 16 janvier 27 nouveaux de cas de COVID-19, en hausse légère par rapport à dimanche et soit le double du nombre de patients déclarés guéris le même jour.



Le bilan total s’établit désormais à 11.524.647 cas de COVID-19. Le pays se classe ainsi au 13e rang sur 230 pays et territoires avec ce nombre, et au 117e rang en matière de taux d’infection sur 1.000.000 habitants.



Lundi, 12 patients atteints du COVID-19 ont été déclarés guéris, portant le nombre de guérisons à ce jour à 10.612.117.



Aucun décès lié à cette épidémie n’a été signalé dans les 24 dernières heures, laissant le nombre inchangé à 43.186 morts, soit 0,4% des contaminations.



Depuis le début de l’épidémie au 15 janvier, 265.906.862 doses de vaccin contre le COVID-19 ont été injectées.



Pour renforcer la prévention et le contrôle de l’épidémie durant le Nouvel An lunaire (Têt traditionnel), favoriser la reprise et le développement socio-économiques, le Premier ministre, également chef du Comité national de pilotage de la prévention et du contrôle du COVID-19, demande au ministère de la Santé de continuer à surveiller régulièrement et de près la situation épidémique dans le pays et dans le monde. -VNA