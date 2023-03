Trân Thi Doan Trang. Photo: webthethao.vn

Hanoï (VNA) – La Vietnamienne Trân Thi Doan Trang a fait une performance spectaculaire en remportant le 12 mars la médaille de bronze de monobob, une épreuve individuelle d’hiver réservée aux femmes, lors du championnat d’Asie organisé en République de Corée par la Fédération Internationale de Bobsleigh et de Skeleton (IBSF).



En outre, la Vietnamienne Nguyên Vân Khanh s’est classée au 4e rang dans le skeleton, un sport d'hiver individuel qui à l'instar du bobsleigh et de la luge se pratique dans un couloir de glace étroit en descente.



De son côté, l’équipe masculine de bobsleigh, un sport d'hiver dans lequel des équipes de deux ou quatre bobeurs, assis en file, effectuent des courses chronométrées à bord d'un engin caréné glissant sur une étroite et sinueuse piste glacée en pente, a également fini au 4e rang.-VNA