Lors de la cérémonie. Photo: VNA

Vientiane (VNA) – Les clés d’un lycée d’amitié Laos-Vietnam dans le district de Nongbok, province lao de Khammouane, cadeau du Vietnam pour le Laos à l’occasion de la visite en août 2021 au Laos du président vietnamien Nguyen Xuan Phuc, ont été remises à la partie lao lors d’une cérémonie le 11 janvier.



Cette cérémonie a été organisée par le ministère vietnamien de l’Education et de la Formation, le ministère lao de l'Education et des Sports et les autorités de la province de Khammouane.



L’événement a eu lieu en présence du vice-ministre vietnamien de l’Education et de la Formation, Nguyen Huu Do, de la vice-ministre lao de l'Education et des Sports, Sisouk Vongvichith, du secrétaire du Comité provincial du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et gouverneur de la province de Khammouane, Vanxay Phongsavane.



Le lycée de formation professionnelle d’amitié Laos-Vietnam s’étend sur une superficie de 3,7 hectares. Sa construction a nécessité un coût total de 5 millions de dollars. Il s'agit d'un projet important pour le développement des ressources humaines de la province de Khammouane. Il propose dans l’immédiat des formations sur cinq métiers afin d’aider des lycéens, des chômeurs, des travailleurs désireux de changer de métier…, à acquérir du savoir-faire pour trouver un emploi.-VNA