Des navires au port de My Tan, district de Ninh Hai, province de Ninh Thuan. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Bureau du gouvernement vient de publier le communiqué N°412/TB-VPCP annonçant les conclusions du Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la dernière conférence sur la promotion des solutions pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), et la préparation à la 4e inspection de la Commission européenne (CE).Le Premier ministre a demandé au ministère de la Défense de se coordonner avec les villes et provinces côtières, ainsi que les autres ministères et secteurs concernés, pour appliquer des mesures drastiques, mettre fin à la pêche illicite des navires vietnamiens dans les eaux étrangères, accélérer la sensibilisation à la lutte contre la pêche INN et sanctionner sévèrement les violations.Le ministère de la Sécurité publique doit rassembler les dossiers nécessaires pour traiter les contrevenants.Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural doit continuer d'organiser des groupes de travail pour contrôler la lutte contre la pêche INN dans les localités et les guider dans la réalisation des tâches dans ce domaine, dans l’accueil et le travail avec l’équipe d’inspection de la CE, et soumettre au Premier ministre un rapport sur les résultats de ces séances de travail.