Jakarta (VNA) – Le Vietnam a obtenu des succès majeurs sur la scène internationale grâce à sa politique de "diplomatie du bambou", a déclaré Veeramalla Anjaiah, chercheur principal au Centre d’études sur l’Asie du Sud-Est (CSEAS) basé à Jakarta, en Indonésie.

Le chercheur principal au Centre d’études sur l’Asie du Sud-Est (CSEAS) Veeramalla Anjaiah lors de son entretien avec l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en Indonésie. Photo : VNA

S’adressant à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en Indonésie, Veeramalla Anjaiah a hautement apprécié les contributions du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, à la diplomatie vietnamienne à travers l’introduction du terme "diplomatie du bambou" en 2016.

Le bambou est important pour l’histoire, la culture et la vie quotidienne du peuple vietnamien et symbolise la force, la durabilité et la résilience. Le leader du Parti a introduit le terme de "diplomatie du bambou" basé sur ces caractéristiques de la plante pour impliquer que l’indépendance, l’autonomie, la diversification et la multilatéralisation constituent le fil rouge de la politique étrangère du pays.

L’ancien rédacteur en chef du Jakarta Post a estimé que la "diplomatie du bambou" vise à répondre au changement de pouvoir des principaux pays de la région ; à promouvoir le commerce, la culture et l’identité du Vietnam ; et à mettre l’accent sur la politique extérieure d’indépendance, d’autonomie, active et de non-intervention.

La "diplomatie du bambou" du pays a réussi à maintenir des relations avec les grands pays tout en garantissant la protection des intérêts nationaux, a-t-il indiqué, ajoutant que le Vietnam est actuellement l’un des pays ayant une influence diplomatique considérable en Asie du Sud-Est.

Grâce à cette politique extérieure particulière, le Vietnam a obtenu des succès majeurs sur la scène internationale. Le pays entretient désormais des relations diplomatiques avec plus de 190 pays et des partenariats stratégiques intégraux avec les États-Unis, la Chine, la Russie, l’Inde et la République de Corée. Il a également jeté les bases de la mise en place des partenariats stratégiques intégraux avec le Japon, l’Australie, l’Indonésie et Singapour.

Veeramalla Anjaiah a noté que le pays est devenu un membre actif et responsable de plus de 70 organisations et forums internationaux importants tels que l’ONU, l’ASEAN, l’APEC, l’ASEM et l’OMC.

En 2019, le Vietnam a fait forte impression lorsqu’il a été élue membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU pour le mandat 2020-2021 avec 192 voix pour sur un total de 193. Le pays a également obtenu des réalisations économiques et commerciales considérables, a poursuivi le chercheur.



Il a déclaré que grâce à sa politique de "diplomatie du bambou", le Vietnam avait contribué à promouvoir une architecture de sécurité régionale fondée sur des règles, à résoudre pacifiquement les différends internationaux et à maintenir l’équilibre stratégique dans ses relations avec les grands pays.



Le pays s’est engagé à accélérer l’instauration et la consolidation de la confiance stratégique dans la région et a exprimé le souhait que tous les différends, y compris ceux en Mer Orientale, soient réglés de manière pacifique sur la base du droit international tel que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Le pays a également appelé à l’adoption d’un Code de conduite efficace en Mer Orientale pour maintenir la paix, la stabilité, la sécurité et la liberté de navigation et de survol dans la région, a-t-il encore indiqué. – VNA