Moscou (VNA) - Le Vietnam a mis en œuvre efficacement une politique extérieure multilatérale à haute responsabilité, contribuant à construire l’image d’un pays moderne et devenir l’un des pays prestigieux tant au niveau régional que géopolitique, a estimé Grigory Trofimchuk, président du Conseil d'experts du Fonds eurasien de recherche scientifique de la Russie.

Grigory Trofimchuk, président du Conseil d'experts du Fonds eurasien de recherche scientifique de la Russie. Photo: VNA



Selon cet expert, le Vietnam est devenu l’un des principaux pays d’Asie du Sud-Est, un membre actif de l’ASEAN ainsi que d’autres organisations internationales. Grâce à ce rôle, le Vietnam a apporté une contribution efficace à de nombreux problèmes existants en Asie du Sud-Est et en Asie en général.

Outre son intégration économique internationale, Le Vietnam est également un membre actif et sérieux des organisations géopolitiques à l’échelle mondiale, dont l’Organisation des Nations Unies (ONU). Ce pays a reçu des appréciations des organisations et partenaires.

En outre, le Vietnam participe également activement aux missions humanitaires, comme en Turquie après le tremblement de terre dévastateur du début de cette année.

Le Vietnam renforce également sa coopération avec la plupart des pays africains à différents niveaux et diversités dans de nombreux domaines. La coopération entre le Vietnam et les pays du Moyen-Orient s'est également élargie. Le Vietnam étend son influence sur la plupart des continents du monde et les habitants de Turquie, d’Afrique et du Moyen-Orient connaissent mieux le Vietnam.

Avec ces activités, le Vietnam affirme qu'il est non seulement un pays fort mais aussi prestigieux sur la scène mondiale, grâce à la résilience du peuple vietnamien sous la direction du Parti communiste du Vietnam. -VNA