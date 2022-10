Des navires de pêche du Vietnam. Photo : VNA

Hanoï, 28 octobre (VNA)- Le vice-Premier ministre Le Van Thanh a reçu le 28 octobre à Hanoï une délégation d'inspection de la Commission européenne (CE) relative à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ( INN ), dirigée par Roberto Cesari, chef de la Direction générale des Affaires maritimes et de la Pêche.Lors de la rencontre, Le Van Thanh a reconnu et apprécié les recommandations de la Direction générale des Affaires maritimes et de la Pêche pour soutenir le Vietnam dans la gestion de la pêche illégale, dont la plupart, a-t-il dit, sont conformes à une gestion responsable et tournée vers le développement de la pêche à l'avenir.Selon le vice-Premier ministre, la politique et l'orientation du Vietnam sont d'encourager les pêcheurs à respecter l'environnement et à protéger les ressources aquatiques de manière durable.Le Vietnam met en œuvre des activités de conservation marine, de restauration et de régénération des ressources aquatiques, et fixe des quotas de pêche et des plans à court et à long terme pour réduire progressivement l'intensité de la pêche en équilibre avec les ressources marines, a-t-il déclaré.Il a déclaré que le Vietnam faisait de son mieux pour résoudre au mieux les recommandations de la CE visant à repousser et à arrêter la pêche illégale en vue du développement d'une industrie de la pêche durable, responsable et contrôlée.Il a réaffirmé le ferme engagement du Vietnam, ainsi que les efforts de tous les niveaux de gestion, ainsi que la communauté des pêcheurs et les entreprises vietnamiennes, pour prévenir, arrêter et progresser vers l'élimination de la pêche illégale.Cependant, a-t-il dit, la lutte contre la pêche illégale nécessite beaucoup d'efforts, une feuille de route et du temps pour atteindre l'objectif de mettre fin et d'éliminer le problème de manière durable.Sur ce tte base, il a demandé à la CE et aux pays membres de continuer à coordonner étroitement et à fournir un soutien technique en temps opportun dans la mise en œuvre des recommandations.Il a proposé que la CE reconnaisse les efforts positifs et les résultats obtenus par le Vietnam et lève bientôt le carton jaune contre la pêche vietnamienne.