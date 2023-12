Le Vietnam rapporte 13.900 cyberattaques en 2023. Photo : VNA

Hanoï, 13 décembre (VNA) - Quelque 13.900 cyberattaques ont eu lieu au Vietnam en 2023, soit une augmentation de 9,5% sur un an, selon un rapport publié le 12 décembre par le Centre national de cybersécurité (NCSC).Le rapport a montré que plus de 550 sites Web d'agences d'État portant le nom de domaine « .gov.vn » et certains établissements d'enseignement portant le nom de domaine « .edu.vn » ont été attaqués, infiltrés et ont eu des codes publicitaires pour les jeux de hasard et paris d'argent insérés par des hackers.Parallèlement, les attaques de ransomware ont ciblé plus de 83.000 ordinateurs et serveurs, soit une hausse de 8,4 % par rapport à l’année précédente.Les attaques visaient principalement les agences gouvernementales, le système bancaire, les institutions financières, les systèmes industriels et de nombreux autres systèmes importants à travers le pays. Le nombre d’attaques a particulièrement augmenté en fin d’année, période où les agences, les organisations et les entreprises doivent mener à bien un large éventail de projets.La majorité étaient des attaques de phishing (32,6 % du nombre total), tandis que 27,4 % des attaques ciblaient les vulnérabilités des plates-formes et des logiciels installés sur les ordinateurs et les serveurs, et 25,3 % les sites Web développés par des organisations.En vue de prévenir les cyberattaques , les agences et les organisations devraient revoir leur cybersécurité, évaluer la sécurité réseau et déployer un système de surveillance de la sécurité 24h/24 et 7j/7. - VNA