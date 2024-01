Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son lors de la réunion. Photo: VNA



Vientiane (VNA) - Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son a apporté de contributions importantes à la réunion restreinte des ministres des AE de l'ASEAN qui a eu lieu le 29 janvier à Luang Prabang, au Laos.

Placé sous le thème "ASEAN : Renforcer la connectivité et la résilience", cette réunion était présidée par le vice-Premier ministre et ministre lao des AE Saleumxay Kommasith. Le ministre des AE et de la Coopération du Timor oriental y a participé en tant qu'observateur.

Lors de la réunion, les ministres ont convenu des orientations visant à promouvoir la reprise et la connexion des économies, en se concentrant sur le développement durable et inclusif, l'accélération de la transformation numérique, la consolidation de la capacité du système de santé, la protection de l'environnement, la réponse au changement climatique, le renforcement de la coopération culturelle et artistique, l'amélioration du rôle et des contributions des femmes et des enfants, etc.

Les pays ont réaffirmé la position de principe de l'ASEAN sur des questions d'intérêt commun telles que la Mer Orientale, le Myanmar, la péninsule coréenne, le conflit russo-ukrainien et le Moyen-Orient. Ils ont également exprimé leurs préoccupations et partagé leurs points de vue pour lutter contre les défis émergents tels que le changement climatique, la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire...

Les ministres ont exprimé leur souhait de construire une Mer Orientale de paix, de stabilité, de coopération et de prospérité, et se sont engagés à mettre en œuvre pleinement et efficacement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), et à parvenir à un code substantiel et efficace de conduite en Mer Orientale (COC) conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Selon le ministre Bui Thanh Son, l'ASEAN doit continuer de renforcer la connectivité numérique, la connectivité des infrastructures, ainsi qu'améliorer le commerce et les investissements intra-blocs. Le Vietnam est prêt à aider le Laos à assumer avec succès sa présidence de l'ASEAN.

A cette occasion, le ministre Bui Thanh Son a invité les pays à participer au Forum du futur de l'ASEAN sur le développement rapide, durable et centré sur les peuples dont le Vietnam sera le pays hôte.

Dans le contexte de situations imprévisibles et compliquées dans la région et dans le monde, Bui Thanh Son a souligné que l'ASEAN devait maintenir la solidarité, le consensus et promouvoir l'indépendance et l'autonomie stratégique.

Le ministre vietnamien et d'autres pays ont discuté de questions d'intérêt commun, réaffirmant la position de principe de l'ASEAN sur la Mer Orientale. Selon lui, l'ASEAN doit maintenir une approche équilibrée et objective, renforcer son rôle et sa voix dans les questions liées à la paix, à la sécurité, à la stabilité et au développement durable dans la région et dans le monde.

En conclusion, le Laos, président de l'ASEAN 2024, a publié un communiqué de presse reflétant de manière exhaustive les contenus de la réunion. -VNA