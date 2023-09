Photo: VNA

Genève (VNA) – La mission permanente du Vietnam à Genève a tenu le 20 septembre un débat international sur la promotion des droits de l’homme concernant la vaccination et a fait une déclaration sur ce sujet dans le cadre de la 54e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies.Le Vietnam, le Brésil et Gavi - l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination - ont conjointement organisé cette discussion avec la participation de représentants de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).Lors du débat, l'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et d'autres organisations internationales à Genève, a souligné les politiques et réalisations du Vietnam en matière de garantie des droits de l'homme. L'accès aux vaccins et à la vaccination contribue à la promotion de la santé publique et au développement socio-économique, a-t-elle déclaré.Outre les efforts du gouvernement et du peuple, l'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai a affirmé l'importance du soutien et de la coopération de la communauté internationale avec le Vietnam pour réaliser des progrès en matière d'expansion de la vaccination, en particulier le soutien de l'OMS, de Gavi, de COVAX et d'autres partenaires internationaux.Des représentants du Brésil, de l'OMS et de Gavi ont tous partagé le même point de vue que le Vietnam, soulignant l'importance de la vaccination dans la réduction des inégalités de santé, l'amélioration des résultats éducatifs et la jouissance d'autres droits de l'homme.