Dans le contexte de l'intégration internationale, les normes et réglementations techniques jouent de plus en plus un rôle important dans le développement socio-économique du pays. Photo : vneconomy.vn vneconomy.vn

Au Vietnam, le système de normes vietnamien est développé en conformité avec les normes internationales et régionales avancées. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le 14 octobre, les membres de l'Organisation internationale de normalisation ( ISO ) et certaines organisations de normalisation célèbrent la Journée mondiale de la normalisation.Au Vietnam, le système de normes vietnamien est développé en conformité avec les normes internationales et régionales avancées. Dans le contexte de l'intégration internationale, les normes et réglementations techniques jouent de plus en plus un rôle important dans le développement socio-économique du pays.Selon le Dr Nguyen Hoang Linh, directeur général adjoint de la Direction des normes, de la métrologie et de la qualité (ministère des Sciences et Technologies), à ce jour, le système national de normes du Vietnam compte plus de 13 000 normes, se classant premier dans le groupe des pays de l’ASEAN. Le taux de conformité avec les normes internationales et régionales est supérieur à 60%. Il s’agit d’un résultat encourageant qui contribue à promouvoir la croissance économique et à obtenir des résultats exceptionnels au cours de la dernière décennie.En tant que membre de l'ISO, de l'Union internationale des télécommunications (UIT), de la commission du Codex Alimentarius, et de la Commission électrotechnique internationale (IEC), le Vietnam a le droit et la responsabilité de participer à l'élaboration des normes internationales, ce qui favorise l'exportation de ses produits. L'élaboration et l'application de normes nationales et internationales dans le processus de production et de commercialisation permettront de mieux défendre les intérêts des entreprises et des consommateurs, a estimé le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Lê Xuân Dinh.Le ministère des Sciences et Technologies préside et coordonne avec les ministères et les branches dans l'élaboration d'une stratégie de normalisation jusqu'en 2030 avant de la soumettre au Premier ministre pour approbation. Son objectif global est de faire de la normalisation une mesure technique et un outil contribuant au développement socio-économique ; de promouvoir la recherche et le développement de normes nationales associées aux activités scientifiques, technologiques et d'innovation, de répondre aux exigences du marché et de renforcer la position du Vietnam dans les organisations et forums de normalisation internationaux et régionaux.-VNA