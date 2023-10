Dalian (VNA) - Le Vietnam est prêt pour les matches amicaux internationaux lors des Journées FIFA en octobre, dont un match contre la Chine à Dalian le 10 octobre, a déclaré l’entraîneur français Philippe Troussier.

L’entraîneur français Philippe Troussier et le capitaine Quê Ngoc Hai lors de la conférence de presse. Photo : VNA

Après le match contre la Chine, l’équipe vietnamienne rencontrera l’équipe ouzbek, le 13 octobre et l’équipe sud-coréenne le 17 octobre.Le sélectionneur français a présélectionné une équipe de 28 joueurs pour préparer les matches, composée de jeunes talents et de vétérans expérimentés, avec près de la moitié de l’effectif composé de joueurs U23.J’ai sélectionné des joueurs en fonction de leurs performances et de leur condition physique actuelle, plutôt que de leur réputation, a-t-il fait savoir.Les joueurs qui ne participent pas à ces Journées FIFA ont toujours la possibilité de participer aux éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, de la Coupe d’Asie 2023 ou des prochaines Journées FIFA, a-t-il indiqué.Le Vietnam est actuellement classé 93e au classement de la FIFA, tandis que la République de Corée est à la 26e position, la Chine se situe au 79e rang et l’Ouzbékistan est désormas 75e.Bien que le Vietnam ait récemment gagné et gardé sa cage inviolée lors de matches amicaux lors des précédentes Journées FIFA à domicile, il devrait être confronté à des défis pour maintenir ses acquis lorsque ces trois équipes sont mieux classées au niveau mondial.Les résultats serviront d’évaluation précise de la véritable force de l’équipe vietnamienne après près de sept mois d’entraînement sous la direction du nouveau staff technique.L’entraîneur Philippe Troussier a déclaré qu’il appréciait hautement la qualité de la Chine, de l’Ouzbékistan et de la République de Corée. Il a estimé que rivaliser avec des équipes fortes permettra aux entraîneurs d’évaluer leurs joueurs et de développer des stratégies tactiques raisonnables avant de participer aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026 en Asie en novembre.Le Vietnam s’efforce de construire un style de jeu basé sur une philosophie offensive moderne. Selon les experts, il ne sera pas facile d’obtenir des résultats positifs face à des adversaires puissants. Cependant, les erreurs et les lacunes révélées au cours des matches aideront le sélectionneur français et son équipe d’entraîneurs à identifier les domaines à améliorer et à apporter les corrections nécessaires pour améliorer la performance globale de l’équipe.L’entraîneur Philippe Troussier a souhaité que l’équipe vietnamienne soit performante et montre toutes ses forces et ses faiblesses lors des matchs contre des adversaires redoutables.Nos adversaires sont forts, mais j’espère que les joueurs vietnamiens pourront exécuter notre préparation, a-t-il déclaré, soulignant l’importance du style de jeu et de la capacité des joueurs à créer autant d’occasions de but que possible tout en maintenant des connexions fluides sur le terrain.Nous devons nous concentrer sur les aspects positifs. Je suis également préoccupé par les résultats, car les trois prochains adversaires sont plus forts que l’équipe vietnamienne. Cependant, je m’attends à des erreurs. Lorsque ces problèmes seront révélés, nous aurons l’opportunité d’y remédier, a-t-il poursuivi.