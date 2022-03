Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son.

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de la 49e session du Conseil des droits de l'homme en Suisse, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a affirmé que le monde se trouvait à un moment crucial.



Dans son message vidéo, il a indiqué que la pandémie de COVID-19 épuisait les ressources, perturbait les économies, approfondissait les divisions et les inégalités existantes, anéantissant de fait des années de progrès en matière de développement. Pour la première fois depuis des décennies, l'extrême pauvreté est, une fois de plus, en hausse, a-t-il estimé.



Pendant ce temps, la violence et les conflits armés continuent d'éclater et de faire rage dans de nombreuses régions, menaçant la paix, la stabilité et le développement, compromettant la perspective d'une reprise solide et durable de l'économie mondiale. “Tout cela s'ajoute à la menace existentielle du changement climatique et de la dégradation de l'environnement, qui affecte toutes les nations et tous les peuples”, a-t-il ajouté.



Toutefois, “jamais auparavant, l'humanité détient autant de pouvoir, rendu possible par les progrès de la technologie et de l'innovation, pour influencer et déterminer les caractères du monde dans lequel nous vivons”, a-t-il déclaré.



“Les technologies d'aujourd'hui, si nous les choisissons, peuvent favoriser les connexions et les liens pour rapprocher les peuples et les nations, et peuvent renforcer le dialogue, la compréhension et la coopération pour assurer la paix, la stabilité, la prospérité et relever les défis mondiaux”, a-t-il dit, ajoutant que “nous pouvons choisir de passer à une économie verte, circulaire et numérique qui autonomise les gens, améliore les moyens de subsistance et protège l'environnement”.



“Cette opportunité nous pousse à mieux construire, à faire en sorte que chacun soit égal dans la poursuite du bonheur, de la liberté et du développement durable, et que personne ne soit laissé pour compte”, a-t-il poursuivi.



“Cette année marque le 45e anniversaire de l'adhésion du Vietnam à l'ONU. Mais depuis 77 ans, depuis l'indépendance de notre nation en 1945, le Vietnam a pris un engagement inébranlable pour transmettre à notre peuple les valeurs mêmes que l'ONU s'efforce d'atteindre”, a-t-il souligné.



“Le peuple est au cœur de la stratégie de développement du Vietnam. Il est à la fois le principal bénéficiaire et le principal moteur du processus de développement du Vietnam”, a-t-il précisé, affirmant que cette approche équilibrée avait aidé le Vietnam à relever de nombreux défis et à réaliser de nombreuses réalisations en matière de développement socio-économique, plus récemment en réponse à la pandémie de COVID-19.



“Face à la pandémie, avec l'aide de partenaires internationaux, le Vietnam a effectivement lancé la plus grande campagne de vaccination du pays. Le Vietnam fait désormais partie des pays ayant la couverture vaccinale la plus élevée avec 97% de la population adulte entièrement vaccinée”, a-t-il rappelé.



“Nous nous préparons maintenant à une reprise post-pandémique verte et inclusive”, a déclaré le ministre.



Le chef de la diplomatie vietnamienne a ensuite réaffirmé la volonté du Vietnam de contribuer aux travaux du Conseil des droits de l’homme à travers sa candidature à l'adhésion pour le mandat 2023-2025 dans l’esprit de « Respect mutuel. Dialogue et coopération. Garantir tous les droits de l'homme, pour tous ».



“Nous sommes prêts à travailler en étroite collaboration avec d'autres États membres et parties prenantes pour faire respecter les principes de la Charte des Nations Unies et du droit international, et renforcer l'efficience et l'efficacité du Conseil des droits de l'homme par le dialogue, la coopération et l'entraide”, a-t-il affirmé.



“Nous favoriserons la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales de manière globale et intégrale, dans tous les aspects civils, politiques, économiques, sociaux, culturels et de développement”.



“Nos efforts porteront notamment sur la protection des groupes vulnérables et la lutte contre la violence et la discrimination à leur encontre ; la promotion de l'égalité des sexes, en particulier pour les femmes et les filles à l'ère de la transformation numérique ; et sur la protection et la promotion des droits de l'homme face aux problèmes mondiaux, en particulier le changement climatique”.



“Et nous travaillerons pour promouvoir le droit à la santé, en particulier dans le contexte imprévisible de Covid-19 et d'autres maladies transmissibles ; le droit à un travail décent dans le cadre des efforts conjoints pour réaliser le Programme de développement durable à l'horizon 2030, et le droit à une éducation de qualité fondée sur l'égalité des chances et l'accès universel”.



Le ministre Bui Thanh Son a enfin affirmé le souhait de recevoir le précieux soutien de tous les États membres de l'ONU et de travailler pour construire un avenir meilleur pour tous.-VNA