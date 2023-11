L'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Phan Chi Thanh. Photo : VNA

Bangkok, 3 novembre (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Phan Chi Thanh, qui est également représentant permanent du Vietnam auprès de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique (CESAP), a présidé le débat final de la quatrième session de la Commission de la politique macroéconomique, de la réduction de la pauvreté et du financement du développement, le 3 novembre.Au cours de la session de trois jours à Bangkok, les pays ont partagé le point de vue selon lequel le monde et la région sont confrontés à de nombreux défis macro-économiques, notamment des perspectives de croissance lente, une flambée de l'inflation et des taux d'intérêt, des politiques budgétaires plus strictes, le manque de sources de financement public pour le développement durable et les risques de crise de la dette dans de nombreux pays.Dans ce contexte, les participants ont discuté de mesures visant à améliorer la viabilité des dettes publiques et à stimuler la finance durable pour garantir les objectifs de développement durable et les actions climatiques dans la région Asie-Pacifique.Sous la présidence de l'Ambassadeur et Représentant permanent Phan Chi Thanh, la session a adopté six recommandations et deux décisions.En particulier, les participants ont proposé que le Secrétariat de la CESAP continue de mettre en œuvre des études, de soutenir le renforcement des capacités, de promouvoir le dialogue et de partager des informations et des expériences en matière de finance durable et de dettes publiques avec les pays membres. Ils ont appelé à créer les conditions nécessaires à des mécanismes de coopération régionale et sous-régionale afin de réduire la pénurie de sources de financement, contribuer à résoudre les problèmes de politique macroéconomique et les crises de la dette, et accroître les investissements dans le développement durable et promouvoir la coordination avec le groupe consultatif sur la fourniture de financement pour les stratégies de développement durable afin d'élever le mécanisme de partage des politiques et des expériences liées aux défis macroéconomiques et aux questions de finance durable.C'était la troisième fois que le Vietnam était élu aux conseils d'administration des grandes conférences de la CESAP au cours des deux dernières années, affirmant le rôle et les contributions croissantes du Vietnam au forum.La CESAP est la plateforme intergouvernementale la plus inclusive de la région Asie-Pacifique, comprenant 53 États membres officiels et neuf membres associés. Il soutient le développement socio-économique et la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 de l’ONU dans la région.Parallèlement, le Comité de la politique macroéconomique, de la réduction de la pauvreté et du financement du développement, l'un des neuf comités spécialisés de la CESAP, organise des sessions annuelles pour examiner les mesures visant à aider les pays à élaborer des politiques de développement économique et à mobiliser des financements et des ressources pour le développement durable. - VNA