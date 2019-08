Genève (VNA) - Lors de sa 71e session les 8 et 9 août, à Genève, en Suisse, la Commission du droit international (CDI) a approuvé des projets de rapports et des observations portant sur les crimes contre l’humanité, les normes du droit international général et la protection de l’environnement dans les conflits armés.

L'ambassadeur Nguyên Hông Thao. Source: VOV

Ladite commission a notamment examiné et approuvé le plan de travail du groupe d’étude sur les conséquences de l’élévation du niveau de la mer en relation avec le droit international.

À cette occasion, l’ambassadeur Nguyên Hông Thao, représentant du Vietnam auprès de la CDI, a proposé l’élaboration de règles de droit international fondées sur le principe du respect de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des pays, des droits de l’homme et du développement durable. Les arguments soumis par Nguyên Hông Thao lors des discussions ont été très appréciés par les autres membres de la CDI.

Nguyên Hông Thao est le premier Vietnamien à avoir été élu à la CDI pour le mandat 2017-2021 lors de l’Assemblée générale des Nations unies en novembre 2016. – VOV/VNA